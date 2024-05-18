WSJ: Україна попросила у США дозволу бити американською зброєю по Росії

Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю. Вона також попросила США зняти обмеження на використання наданої американської зброї по військових об'єктах на території Росії.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників та представників оборонного відомства

Деталі: Це прохання з'явилося в час, коли Росія отримала найбільші територіальні здобутки в Україні за майже 18 місяців у північно-східній частині Харківської області.

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Інші американські посадовці заявили, що запит України, який був зроблений минулого тижня, розглядається.

Якщо США погодяться на такі зміни, це може означати серйозну зміну політики адміністрації, яка вже давно прагне зменшити ризик військової ескалації між Вашингтоном і Москвою, підтримуючи при цьому Україну.

Пряма мова генерала ВПС США Сі Кей Брауна: "Вони дійсно просили [США] про допомогу, щоб завдати удару по Росії. Це не стосувалося конкретної системи озброєнь, а додаткової допомоги в нанесенні удару по росіянах".

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Ще деталі: Напад Росії на Харківщину на початку цього місяця змусив Україну відволікти війська і ресурси з інших частин країни, що призвело до збільшення навантаження на і без того перевантажені сили, які вже давно чекають на додаткове озброєння з США.

Речник Білого дому заявив, що нинішня політика США не підтримує надання такої допомоги у виборі цілей або використання американської зброї на території Росії: "Ми не заохочуємо і не дозволяємо здійснювати атаки на території Росії, що є нашою давньою політикою".

WSJ пише, що США надали ракетні комплекси класу "земля-земля" та інші системи озброєнь ATACMS за умови, що вони не будуть використовуватися для нанесення ударів по цілях на території Росії. Це застереження, на яке Україна погодилася як на умову отримання зброї, мало на меті зменшити ризик переростання конфлікту у пряме зіткнення між США та Росією.

У вересні 2022 року Міністерство закордонних справ Росії попередило, що США "перетнуть червону лінію" і будуть вважатися "прямою стороною конфлікту" в очах Кремля, якщо поставлять Києву ракети більшої дальності.

Однак з того часу Росія звернулася до Північної Кореї за балістичними ракетами, а до Ірану - за безпілотниками, і використовувала цю зброю для посилення атак на українську інфраструктуру.

Наразі Росія перекидає сили і засоби на північний схід України з безпечної території поблизу, посилюючи атаки в Харківській області.

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