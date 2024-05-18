WSJ: Украина попросила у США разрешения бить американским оружием по России

Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием. Она также попросила США снять ограничения на использование предоставленного американского оружия по военным объектам на территории России.

Источник: WSJ со ссылкой на американских чиновников и представителей оборонного ведомства

Детали: Эта просьба появилась в то время, когда Россия получила крупнейшие территориальные достижения в Украине за почти 18 месяцев в северо-восточной части Харьковской области.

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Другие американские чиновники заявили, что запрос Украины, который был сделан на прошлой неделе, рассматривается.

Если США согласятся на такие изменения, это может означать серьезное изменение политики администрации, которая уже давно стремится уменьшить риск военной эскалации между Вашингтоном и Москвой, поддерживая при этом Украину.

Прямая речь генерала ВВС США Си Кей Брауна: "Они действительно просили [США] о помощи, чтобы нанести удар по России. Это не касалось конкретной системы вооружений, а дополнительной помощи в нанесении удара по россиянам".

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Еще детали: Нападение России на Харьковщину в начале этого месяца заставило Украину отвлечь войска и ресурсы из других частей страны, что привело к увеличению нагрузки на и без того перегруженные силы, которые уже давно ждут дополнительного вооружения из США.

Представитель Белого дома заявил, что нынешняя политика США не поддерживает оказание такой помощи в выборе целей или использование американского оружия на территории России: "Мы не поощряем и не позволяем осуществлять атаки на территории России, что является нашей давней политикой".

WSJ пишет, что США предоставили ракетные комплексы класса "земля-земля" и другие системы вооружений ATACMS при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по целям на территории России. Эта оговорка, на которую Украина согласилась как на условие получения оружия, имела целью уменьшить риск перерастания конфликта в прямое столкновение между США и Россией.

В сентябре 2022 года Министерство иностранных дел России предупредило, что США "пересекут красную линию" и будут считаться "прямой стороной конфликта" в глазах Кремля, если поставят Киеву ракеты большей дальности.

Однако с тех пор Россия обратилась к Северной Корее за баллистическими ракетами, а к Ирану - за беспилотниками, и использовала это оружие для усиления атак на украинскую инфраструктуру.

Сейчас Россия перебрасывает силы и средства на северо-восток Украины с безопасной территории поблизости, усиливая атаки в Харьковской области.

Напомним: