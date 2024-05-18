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ISW: Заборона США бити по території Росії серйозно підриває здатність України захищатися

Олена ІвашківСубота, 18 травня 2024, 04:45
ISW: Заборона США бити по території Росії серйозно підриває здатність України захищатися
Фото: Генштаб ЗСУ

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що заборона США бити західною зброєю по території Росії серйозно підриває здатність України захищатися від російських наступальних операцій на півночі Харківської області.

Джерело: ISW

Деталі: Військові аналітики продовжують оцінювати, що обмеження США та інших країн Заходу на здатність України завдавати ударів по військових об’єктах у Росії створили у прикордонних районах Росії укриття, звідки російська авіація може завдавати планеруючих бомбових і ракетних ударів по українських позиціях і населених пунктах.

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Окрім цього, російські сили та техніка можуть вільно збиратися перед вступом у бій.

Представники США знову підтвердили небажання Білого дому використовувати надану США зброю для ударів по військових цілях у Росії. 

Речник Міністерства оборони США Сабріна Сінгх 16 травня заявила, що адміністрація Байдена не змінила своєї позиції щодо використання українськими силами американської зброї для нанесення ударів по цілях у Росії, і що адміністрація вважає, що ця зброя має бути використана для звільнення окупованої української території. 

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Ключові висновки ISW за 17 травня:

  • Президент Росії Володимир Путін назвав російські наступальні операції на півночі Харківської області частиною російських зусиль зі створення "буферної зони" для захисту прикордонних районів від українських ударів, що підтверджує попередні оцінки ISW.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили стабілізували фронт на півночі Харківської області і що російські війська не досягли "конкретної" і "найпотужнішої" лінії оборони України в цьому районі.
  • Російські війська, ймовірно, зможуть розтягнути українські війська на широкому фронті і закріпитися в районі міжнародного кордону, навіть якщо темпи російських наступальних операцій на півночі Харківської області сповільняться.
  • За повідомленнями, російські війська використовували значні можливості радіоелектронної боротьби (РЕБ) для підтримки тактично важливих досягнень у перші дні своєї обмеженої наступальної операції на півночі Харківської області.
  • Вище військове командування НАТО підтвердило попередні оцінки Інституту, що російські війська не мають достатніх сил для досягнення "стратегічного прориву" в Україні.
  • У ніч з 16 на 17 травня українські війська завдали низку масштабних ударів з повітря та морських безпілотників по російських об'єктах енергетичної та портової інфраструктури в Краснодарському краї та окупованому Криму.
  • Офіційні особи США підтвердили небажання Білого дому підтримувати використання Україною наданої США зброї для ударів по військових об'єктах у Росії.
  • Президент Росії Володимир Путін спробував продовжити відомі російські інформаційні операції, спрямовані на прямий підрив легітимності президента України Володимира Зеленського.
  • Нещодавно російські війська незначно просунулися вперед поблизу Авдіївки.
  • Президент Росії Володимир Путін взяв участь у щорічній російсько-китайській виставці та форумі з міжрегіонального співробітництва, а також відвідав Харбінський політехнічний університет під час другого і останнього дня свого візиту до Китайської Народної Республіки (КНР) 17 травня.
  • Українські та західні джерела продовжують повідомляти, що російські війська скоюють воєнні злочини у нещодавно окупованих районах Харківської області.

Теми: війнаСШАдопомога УкраїніISW
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