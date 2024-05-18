ISW: Запрет США бить по территории России серьезно подрывает способность Украины защищаться

Аналитики Института изучения войны считают, что запрет США бить западным оружием по территории России серьезно подрывает способность Украины защищаться от российских наступательных операций на севере Харьковской области.

Источник: ISW

Детали: Военные аналитики продолжают оценивать, что ограничения США и других стран Запада на способность Украины наносить удары по военным объектам в России создали в приграничных районах России укрытия, откуда российская авиация может наносить планирующие бомбовые и ракетные удары по украинским позициям и населенным пунктам.

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Кроме этого, российские силы и техника могут свободно собираться перед вступлением в бой.

Представители США вновь подтвердили нежелание Белого дома использовать предоставленное США оружие для ударов по военным целям в России.

Представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх 16 мая заявила, что администрация Байдена не изменила своей позиции относительно использования украинскими силами американского оружия для нанесения ударов по целям в России, и что администрация считает, что это оружие должно быть использовано для освобождения оккупированной украинской территории.

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Ключевые выводы ISW за 17 мая: