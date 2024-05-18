ISW: Запрет США бить по территории России серьезно подрывает способность Украины защищаться
Аналитики Института изучения войны считают, что запрет США бить западным оружием по территории России серьезно подрывает способность Украины защищаться от российских наступательных операций на севере Харьковской области.
Источник: ISW
Детали: Военные аналитики продолжают оценивать, что ограничения США и других стран Запада на способность Украины наносить удары по военным объектам в России создали в приграничных районах России укрытия, откуда российская авиация может наносить планирующие бомбовые и ракетные удары по украинским позициям и населенным пунктам.
Кроме этого, российские силы и техника могут свободно собираться перед вступлением в бой.
Представители США вновь подтвердили нежелание Белого дома использовать предоставленное США оружие для ударов по военным целям в России.
Представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх 16 мая заявила, что администрация Байдена не изменила своей позиции относительно использования украинскими силами американского оружия для нанесения ударов по целям в России, и что администрация считает, что это оружие должно быть использовано для освобождения оккупированной украинской территории.
Ключевые выводы ISW за 17 мая:
- Президент России Владимир Путин назвал российские наступательные операции на севере Харьковской области частью российских усилий по созданию "буферной зоны" для защиты приграничных районов от украинских ударов, что подтверждает предварительные оценки ISW.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы стабилизировали фронт на севере Харьковской области и что российские войска не достигли "конкретной" и "самой мощной" линии обороны Украины в этом районе.
- Российские войска, вероятно, смогут растянуть украинские войска на широком фронте и закрепиться в районе международной границы, даже если темпы российских наступательных операций на севере Харьковской области замедлятся.
- По сообщениям, российские войска использовали значительные возможности радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для поддержки тактически важных достижений в первые дни своей ограниченной наступательной операции на севере Харьковской области.
- Высшее военное командование НАТО подтвердило предварительные оценки Института, что российские войска не имеют достаточных сил для достижения "стратегического прорыва" в Украине.
- В ночь с 16 на 17 мая украинские войска нанесли ряд масштабных ударов с воздуха и морских беспилотников по российским объектам энергетической и портовой инфраструктуры в Краснодарском крае и оккупированном Крыму.
- Официальные лица США подтвердили нежелание Белого дома поддерживать использование Украиной предоставленного США оружия для ударов по военным объектам в России.
- Президент России Владимир Путин попытался продолжить известные российские информационные операции, направленные на прямой подрыв легитимности президента Украины Владимира Зеленского.
- Недавно российские войска незначительно продвинулись вперед вблизи Авдеевки.
- Президент России Владимир Путин принял участие в ежегодной российско-китайской выставке и форуме по межрегиональному сотрудничеству, а также посетил Харбинский политехнический университет во время второго и последнего дня своего визита в Китайскую Народную Республику (КНР) 17 мая.
- Украинские и западные источники продолжают сообщать, что российские войска совершают военные преступления в недавно оккупированных районах Харьковской области.