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США провели ядерні випробування у підземній лабораторії

Олена ІвашківСубота, 18 травня 2024, 06:14
США провели ядерні випробування у підземній лабораторії
фото ілюстраційне: NNSA

Національне управління ядерної безпеки Міністерства енергетики США успішно провело субкритичний експеримент у підземній лабораторії (PULSE) у штаті Невада. Експеримент надає важливі дані про поведінку матеріалів, які використовуються в ядерних боєголовках.

Джерело: сайт Національного управління ядерної безпеки (NNSA)

Дослівно: "Експеримент був першим у серії Nimble, проведеній у партнерстві з Ліверморською національною лабораторією імені Лоуренса. Серію також підтримуватиме Національна лабораторія Лос-Аламоса.

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Цей експеримент пройшов, як і передбачалося, відповідно до добровільного мораторію на випробування ядерних вибухових пристроїв, який Сполучені Штати проводять з 1992 року, він не призвів до виникнення надкритичної ланцюгової реакції, що самопідтримується".

Деталі: NNSA покладається на підкритичні експерименти для збору цінної інформації для підтримки безпеки, надійності та ефективності американських ядерних боєголовок без випробувань ядерного вибуху. 

Підприємство ядерної безпеки використовуватиме результати цього експерименту для покращення можливостей моделювання та симуляції, що є частиною науково обґрунтованої програми управління запасами, яку NNSA очолює вже понад 30 років.

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Результати, отримані під час експерименту, будуть використані підвищення навичок моделювання і симуляції.

Зазначалося, що проведений експеримент, як і 33 субкритичні експерименти, що передували йому, не порушив стандарти, встановлені Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Теми: США
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