США провели ядерные испытания в подземной лаборатории

Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США успешно провело субкритический эксперимент в подземной лаборатории (PULSE) в штате Невада. Эксперимент предоставляет важные данные о поведении материалов, используемых в ядерных боеголовках.

Источник: сайт Национального управления ядерной безопасности (NNSA)

Дословно: "Эксперимент был первым в серии Nimble, проведенной в партнерстве с Ливерморской национальной лабораторией имени Лоуренса. Серию также будет поддерживать Национальная лаборатория Лос-Аламоса.

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Этот эксперимент прошел, как и предполагалось, в соответствии с добровольным мораторием на испытания ядерных взрывных устройств, который Соединенные Штаты проводят с 1992 года, он не привел к возникновению сверхкритической самоподдерживающейся цепной реакции".

Детали: NNSA полагается на подкритические эксперименты для сбора ценной информации для поддержания безопасности, надежности и эффективности американских ядерных боеголовок без испытаний ядерного взрыва.

Предприятие ядерной безопасности будет использовать результаты этого эксперимента для улучшения возможностей моделирования и симуляции, что является частью научно обоснованной программы управления запасами, которую NNSA возглавляет уже более 30 лет.

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Результаты, полученные во время эксперимента, будут использованы для повышения навыков моделирования и симуляции.

Отмечалось, что проведенный эксперимент, как и предшествовавшие ему 33 субкритических эксперимента, не нарушил стандарты, установленные Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.