Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

США провели ядерные испытания в подземной лаборатории

Алена ИвашкивСуббота, 18 мая 2024, 06:14
США провели ядерные испытания в подземной лаборатории
фото иллюстративное: NNSA

Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США успешно провело субкритический эксперимент в подземной лаборатории (PULSE) в штате Невада. Эксперимент предоставляет важные данные о поведении материалов, используемых в ядерных боеголовках.

Источник: сайт Национального управления ядерной безопасности (NNSA)

Дословно: "Эксперимент был первым в серии Nimble, проведенной в партнерстве с Ливерморской национальной лабораторией имени Лоуренса. Серию также будет поддерживать Национальная лаборатория Лос-Аламоса.

Реклама:

Этот эксперимент прошел, как и предполагалось, в соответствии с добровольным мораторием на испытания ядерных взрывных устройств, который Соединенные Штаты проводят с 1992 года, он не привел к возникновению сверхкритической самоподдерживающейся цепной реакции".

Детали: NNSA полагается на подкритические эксперименты для сбора ценной информации для поддержания безопасности, надежности и эффективности американских ядерных боеголовок без испытаний ядерного взрыва. 

Предприятие ядерной безопасности будет использовать результаты этого эксперимента для улучшения возможностей моделирования и симуляции, что является частью научно обоснованной программы управления запасами, которую NNSA возглавляет уже более 30 лет.

ВИДЕО ДНЯ

Результаты, полученные во время эксперимента, будут использованы для повышения навыков моделирования и симуляции.

Отмечалось, что проведенный эксперимент, как и предшествовавшие ему 33 субкритических эксперимента, не нарушил стандарты, установленные Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ

США виделили новый пакет помощи для Украины на $275 млн

25 мая выключать свет будут только в часы "вечернего пика"

За Насирова, который уже полтора года сидит в СИЗО, внесли залог

Кабмин разрешил использование каннабиса в научных и медицинских целях

Разведка Британии: Россия задействовала "африканские ресурсы" при наступлении на Волчанск

Все новости...
США
ISW: Запрет США бить по территории России серьезно подрывает способность Украины защищаться
WSJ: Украина попросила у США разрешения бить американским оружием по России
Прокуратура сообщает об аресте американца, подозреваемого в США в убийстве
Последние новости
02:26
В Харькове из-за российского обстрела частично разрушен лицей
01:45
Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ
01:31
теннисУже шестеро: Стародубцева пробилась в основную сетку Ролан Гаррос
00:47
Харьков под вражеским обстрелом: прогремела серия взрывов
00:24
Главу Пентагона снова госпитализируют
23:41
В Германии выступили за равномерное распределение беженцев из Украины по ЕС
23:32
Когда в "Улье" тихо. Как Россия уже второй раз лишает детей Харьковщины возможности учиться
23:31
Новости экономики 24 мая: новый исторический минимум курса гривны, за Насирова внесли залог
23:17
БоксКоманда Усика обратилась к IBF, чтобы сохранить титул абсолютного чемпиона мира
23:10
Зеленский о новой помощи от США: Пакет критически важен сейчас, когда враг усилил атаки
Все новости...
Реклама:
Реклама: