Politico: Білий дім не в захваті, що Росію запросили на річницю висадки в Нормандії

Білий дім залишає за Францією право запрошувати представника Росії на урочистості, пов'язані з 80-ю річницею висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни, але не підтримує цієї ідеї.

Джерело: Politico з посиланням на двох анонімних американських посадовців, "Європейська правда"

Деталі: Один із посадовців зазначив, що залишає за урядом Франції, який і організовує святкування в Нормандії, право на ухвалення рішень.

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"Але, можливо, це (церемонія. – Ред.) нагадає росіянам, що колись вони справді боролися зі справжніми нацистами, а не з уявними в Україні", – додав він.

Інший посадовець адміністрації Джо Байдена пояснив, що Білий дім схильний розглядати президента Франції Емманюеля Макрона як людину, яка може мати вплив на Владіміра Путіна, і цінує його дипломатичні зусилля в контексті повномасштабної війни в Україні.

Рішення Парижа запросити російського представника до Нормандії значною мірою розглядалося саме через цю призму, додав він.

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