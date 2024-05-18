Politico: Білий дім не в захваті, що Росію запросили на річницю висадки в Нормандії
Білий дім залишає за Францією право запрошувати представника Росії на урочистості, пов'язані з 80-ю річницею висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни, але не підтримує цієї ідеї.
Джерело: Politico з посиланням на двох анонімних американських посадовців, "Європейська правда"
Деталі: Один із посадовців зазначив, що залишає за урядом Франції, який і організовує святкування в Нормандії, право на ухвалення рішень.
"Але, можливо, це (церемонія. – Ред.) нагадає росіянам, що колись вони справді боролися зі справжніми нацистами, а не з уявними в Україні", – додав він.
Інший посадовець адміністрації Джо Байдена пояснив, що Білий дім схильний розглядати президента Франції Емманюеля Макрона як людину, яка може мати вплив на Владіміра Путіна, і цінує його дипломатичні зусилля в контексті повномасштабної війни в Україні.
Рішення Парижа запросити російського представника до Нормандії значною мірою розглядалося саме через цю призму, додав він.
Передісторія:
- Минулого місяця стало відомо, що Франція запросила представника Кремля – але не самого Путіна – взяти участь у заходах до 80-річчя операції союзників. Це створило можливість того, що російський урядовець перетнеться з європейськими лідерами і Байденом.
- Рішення викликало обурення серед деяких європейських країн з огляду на те, що Росія вже понад два роки веде повномасштабну війну проти України, тоді як заходи до дня висадки в Нормандії покликані відзначити колективну жертву союзників у Другій світовій війні за збереження демократії.