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Politico: Білий дім не в захваті, що Росію запросили на річницю висадки в Нормандії

Олег Павлюк, Олена ІвашківСубота, 18 травня 2024, 07:32
Politico: Білий дім не в захваті, що Росію запросили на річницю висадки в Нормандії
фото: Getty Images

Білий дім залишає за Францією право запрошувати представника Росії на урочистості, пов'язані з 80-ю річницею висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни, але не підтримує цієї ідеї.

Джерело: Politico з посиланням на двох анонімних американських посадовців, "Європейська правда"

Деталі: Один із посадовців зазначив, що залишає за урядом Франції, який і організовує святкування в Нормандії, право на ухвалення рішень.

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"Але, можливо, це (церемонія. – Ред.) нагадає росіянам, що колись вони справді боролися зі справжніми нацистами, а не з уявними в Україні", – додав він.

Інший посадовець адміністрації Джо Байдена пояснив, що Білий дім схильний розглядати президента Франції Емманюеля Макрона як людину, яка може мати вплив на Владіміра Путіна, і цінує його дипломатичні зусилля в контексті повномасштабної війни в Україні.

Рішення Парижа запросити російського представника до Нормандії значною мірою розглядалося саме через цю призму, додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Минулого місяця стало відомо, що Франція запросила представника Кремля – але не самого Путіна – взяти участь у заходах до 80-річчя операції союзників. Це створило можливість того, що російський урядовець перетнеться з європейськими лідерами і Байденом.
  • Рішення викликало обурення серед деяких європейських країн з огляду на те, що Росія вже понад два роки веде повномасштабну війну проти України, тоді як заходи до дня висадки в Нормандії покликані відзначити колективну жертву союзників у Другій світовій війні за збереження демократії.

Теми: СШАФранціяРосія
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