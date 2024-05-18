Politico: Белый дом не в восторге, что Россию пригласили на годовщину высадки в Нормандии
Белый дом оставляет за Францией право приглашать представителя России на торжества, связанные с 80-й годовщиной высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны, но не поддерживает эту идею.
Источник: Politico со ссылкой на двух анонимных американских чиновников, "Европейская правда"
Детали: Один из чиновников отметил, что оставляет за правительством Франции, которое и организует празднование в Нормандии, право на принятие решений.
"Но, возможно, это (церемония. - Ред.) напомнит россиянам, что когда-то они действительно боролись с настоящими нацистами, а не с воображаемыми в Украине", - добавил он.
Другой чиновник администрации Джо Байдена пояснил, что Белый дом склонен рассматривать президента Франции Эмманюэля Макрона как человека, который может иметь влияние на Владимира Путина, и ценит его дипломатические усилия в контексте полномасштабной войны в Украине.
Решение Парижа пригласить российского представителя в Нормандию в значительной степени рассматривалось именно через эту призму, добавил он.
Предыстория:
- В прошлом месяце стало известно, что Франция пригласила представителя Кремля – но не самого Путина – принять участие в мероприятиях к 80-летию операции союзников. Это создало возможность того, что российский чиновник пересечется с европейскими лидерами и Байденом.
- Решение вызвало возмущение среди некоторых европейских стран ввиду того, что Россия уже более двух лет ведет полномасштабную войну против Украины, тогда как мероприятия ко дню высадки в Нормандии призваны отметить коллективную жертву союзников во Второй мировой войне за сохранение демократии.