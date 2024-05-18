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Politico: Белый дом не в восторге, что Россию пригласили на годовщину высадки в Нормандии

Олег Павлюк, Алена ИвашкивСуббота, 18 мая 2024, 07:32
Politico: Белый дом не в восторге, что Россию пригласили на годовщину высадки в Нормандии
фото: Getty Images

Белый дом оставляет за Францией право приглашать представителя России на торжества, связанные с 80-й годовщиной высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны, но не поддерживает эту идею.

Источник: Politico со ссылкой на двух анонимных американских чиновников, "Европейская правда"

Детали: Один из чиновников отметил, что оставляет за правительством Франции, которое и организует празднование в Нормандии, право на принятие решений.

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"Но, возможно, это (церемония. - Ред.) напомнит россиянам, что когда-то они действительно боролись с настоящими нацистами, а не с воображаемыми в Украине", - добавил он.

Другой чиновник администрации Джо Байдена пояснил, что Белый дом склонен рассматривать президента Франции Эмманюэля Макрона как человека, который может иметь влияние на Владимира Путина, и ценит его дипломатические усилия в контексте полномасштабной войны в Украине.

Решение Парижа пригласить российского представителя в Нормандию в значительной степени рассматривалось именно через эту призму, добавил он.

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Предыстория:

  • В прошлом месяце стало известно, что Франция пригласила представителя Кремля – но не самого Путина – принять участие в мероприятиях к 80-летию операции союзников. Это создало возможность того, что российский чиновник пересечется с европейскими лидерами и Байденом.
  • Решение вызвало возмущение среди некоторых европейских стран ввиду того, что Россия уже более двух лет ведет полномасштабную войну против Украины, тогда как мероприятия ко дню высадки в Нормандии призваны отметить коллективную жертву союзников во Второй мировой войне за сохранение демократии.

Темы: СШАФранцияРосcия
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