Проукраїнський уряд почав працювати у Хорватії

Парламент Хорватії в п'ятницю затвердив уряд на чолі з проєвропейським та проукраїнським прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем, який заступає на посаду на третій термін.

Джерело: Reuters, "Європейська правда"

Деталі: Керівна партія HDZ – Хорватський демократичний союз – сформувала коаліцію з ультраправим рухом "Батьківщина" (DF). Зі 141 присутнього депутата 79 проголосували за уряд, 61 – проти, один утримався.

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В уряді, що складається з 18 членів, "Батьківщина" матиме трьох міністрів.

Антиіммігрантська партія DF проводила виборчу кампанію, пропагуючи захист традиційних сімейних цінностей і виступаючи проти того, щоб дозволити сербській меншині приєднатися до майбутньої коаліції.

Згідно з коаліційною угодою між двома партіями, HDZ збереже своїх міністрів внутрішніх справ і культури. За прогнозом аналітиків, це означає, що політика в сферах міграції і прав меншин не зміниться.

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DF, яка вперше увійшла до уряду, очолить міністерство сільського господарства, нове міністерство демографії та частину міністерства економіки, яке було розділене на два відомства.

HDZ зберіг міністрів з попереднього уряду, привівши лише одне нове обличчя.

Відтак у Хорватії щонайменше до президентських виборів, що мають пройти наприкінці 2024 року, збережеться дружній до України уряд у той час, як президент залишається проросійським.

Дострокові вибори у Хорватії, на яких перемогу здобула партія прем’єра Пленковича, стали наслідком масштабних протестів через звинувачення HDZ в корупції.

Читайте деталі у статті: Хорватія залишається дружньою: що допомогло зберегти посаду проукраїнському прем'єру.