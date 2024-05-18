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Проукраинское правительство начало работать в Хорватии

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоСуббота, 18 мая 2024, 09:16
Проукраинское правительство начало работать в Хорватии
здание правительства, фото: vlada.gov.hr

Парламент Хорватии в пятницу утвердил правительство во главе с проевропейским и проукраинским премьер-министром Андреем Пленковичем, который заступает на должность на третий срок.

Источник: Reuters, "Европейская правда"

Детали: Правящая партия HDZ – Хорватский демократический союз – сформировала коалицию с ультраправым движением "Родина" (DF). Из 141 присутствующего депутата 79 проголосовали за правительство, 61 – против, один воздержался.

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В правительстве, состоящем из 18 членов, "Батькивщина" будет иметь трех министров. 

Антииммигрантская партия DF проводила избирательную кампанию, пропагандируя защиту традиционных семейных ценностей и выступая против того, чтобы позволить сербскому меньшинству присоединиться к будущей коалиции.

Согласно коалиционному соглашению между двумя партиями, HDZ сохранит своих министров внутренних дел и культуры. По прогнозу аналитиков, это означает, что политика в сферах миграции и прав меньшинств не изменится.

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DF, которая впервые вошла в правительство, возглавит министерство сельского хозяйства, новое министерство демографии и часть министерства экономики, которое было разделено на два ведомства.

HDZ сохранил министров из предыдущего правительства, приведя лишь одно новое лицо.

Поэтому в Хорватии как минимум до президентских выборов, которые должны пройти в конце 2024 года, сохранится дружественное к Украине правительство в то время, как президент остается пророссийским.

Досрочные выборы в Хорватии, на которых победу одержала партия премьера Пленковича, стали следствием масштабных протестов из-за обвинений HDZ в коррупции.

Читайте детали в статье: Хорватия остается дружественной: что помогло сохранить должность проукраинскому премьеру.

Темы: Хорватияпомощь Украине
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