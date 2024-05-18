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Фіцо після замаху у "стабільному, але важкому" стані

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоСубота, 18 травня 2024, 14:49
Фіцо після замаху у стабільному, але важкому стані
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Getty Images

Стан прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після замаху на нього 15 травня є стабільним, але важким, і його транспортування наразі неможливе.

Джерело: словацькі урядовці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality

Деталі: Операція, що пройшла у п’ятницю та тривала дві години, сприяла позитивному прогнозу розвитку здоров'я прем'єр-міністра, сказала міністерка охорони здоров'я Зузана Долінкова опівдні в суботу. За її словами, сьогодні вранці консиліум лікарів оцінив стан здоров'я прем'єра як стабільний, але все ще важкий.

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За словами міністра оборони Роберта Каліняка, з цієї причини переведення Фіцо до Братислави буде неможливим найближчими днями. "Те саме стосується пропозицій з-за кордону, які ми дуже цінуємо", – додав він.

За словами Каліняка, за останні дні в Банській Бистриці,  де перебуває Фіцо після замаху, сталося кілька чудес завдяки лікарям, медсестрам і всьому персоналу лікарні імені Рузвельта.

"Я не можу знайти слів вдячності за те, що ми наближаємося до позитивного прогнозу. Його стан дозволяє одужати, прем'єр-міністр у свідомості, звичайно, з усіма обмеженнями, які представляє таке серйозне поранення", – сказав Каліняк.

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При цьому він пояснив, як буде виглядати управління державою під час госпіталізації Фіцо.

"Ми домовилися, що уряд буде продовжувати працювати згідно з програмою, яку він (Фіцо) визначив. Це означає, що наступного тижня відбудеться щонайменше два засідання кабінету міністрів… Можливо, сьогодні в Братиславі ми матимемо більше інформації про інші аспекти функціонування Словаччини у цей момент", – сказав міністр.

Нагадаємо: 71-річний Юрай Цинтула 15 травня кілька разів вистрелив у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Замах стався після виїзного засідання уряду в місті Гандлова.

18 травня Спеціалізований кримінальний суд Словаччини розглядає клопотання прокуратури про запобіжний захід для нападника.

Читайте також статтю на цю тему: П'ять пострілів у прем'єра: які наслідки матиме найгучніший напад в історії Словаччини.

Теми: ФіцоСловаччина
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