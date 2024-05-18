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Удари України вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей РФ – Пентагон

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоСубота, 18 травня 2024, 16:12
Удари України вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей РФ – Пентагон
Пожежа на нафтобазі в Клинцях. Фото МНС РФ

Удари українських безпілотників на початку 2024 року вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей Росії й призвели до зростання внутрішніх цін на паливо.

Джерело: розвідувальне управління Пентагону, чиї дані наводить агентство Bloomberg, пише "Європейська правда"

Деталі: Втрата частини російських нафтопереробних потужностей призвела до зростання внутрішніх цін на 20%-30% до середини березня і спровокувала зупинку експорту, щоб зосередитися на задоволенні внутрішнього попиту. Про це йдеться в оцінці розвідувального управління Міністерства оборони США, яка була узагальнена в доповіді генінспектора Роберта Сторча, що здійснює нагляд за допомогою Україні.

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Дослівно доповідь: "Щоб пом'якшити вплив цих ударів, Росія заборонила експорт бензину на шість місяців, починаючи з березня, і почала імпортувати нафтопродукти з Білорусі, які планувала імпортувати з Казахстану, і надала пріоритет відвантаженню нафтопродуктів Російськими залізницями на противагу іншим видам транспорту".

Більше деталей: Хоча атаки України на нафтопереробні заводи в РФ спрямовані на виснаження запасів пального та експортних надходжень для путінських збройних сил, США критикують їх як такі, що створюють ризик для світових цін на нафту.

Оприлюднений аналіз охоплює лише двомісячний період – від першого нападу 21 січня на завод ПАТ "Новатек" в Усть-Лузі до атаки 24 березня на електростанцію в Новочеркаську.

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Водночас атаки на енергетичні об'єкти "призвели до незначних перебоїв в електропостачанні російських військових і цивільного населення", оскільки "Росія має потужні генеруючі потужності – треті за величиною в світі – і високий ступінь резервування в своїй мережі", йдеться в оцінці.

Передісторія:

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Теми: СШАРосіянафтабезпілотники
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