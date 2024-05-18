Удары Украины вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей РФ – Пентагон

Удары украинских беспилотников в начале 2024 года вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей России и привели к росту внутренних цен на топливо.

Источник: разведывательное управление Пентагона, чьи данные приводит агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда"

Детали: Потеря части российских нефтеперерабатывающих мощностей привела к росту внутренних цен на 20%-30% к середине марта и спровоцировала остановку экспорта, чтобы сосредоточиться на удовлетворении внутреннего спроса. Об этом говорится в оценке разведывательного управления Министерства обороны США, которая была обобщена в докладе генинспектора Роберта Сторча, осуществляющего надзор за помощью Украине.

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Дословно доклад: "Чтобы смягчить воздействие этих ударов, Россия запретила экспорт бензина на шесть месяцев, начиная с марта, и начала импортировать нефтепродукты из Беларуси, которые планировала импортировать из Казахстана, и предоставила приоритет отгрузке нефтепродуктов Российскими железными дорогами в противовес другим видам транспорта".

Больше деталей: Хотя атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы в РФ направлены на истощение запасов топлива и экспортных поступлений для путинских вооруженных сил, США критикуют их как создающие риск для мировых цен на нефть.

Обнародованный анализ охватывает лишь двухмесячный период – от первого нападения 21 января на завод ПАО "Новатэк" в Усть-Луге до атаки 24 марта на электростанцию в Новочеркасске.

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В то же время атаки на энергетические объекты "привели к незначительным перебоям в электроснабжении российских военных и гражданского населения", поскольку "Россия имеет мощные генерирующие мощности – третьи по величине в мире – и высокую степень резервирования в своей сети", говорится в оценке.

Предыстория:

В марте в СМИ появлялась информация, что США якобы призвали Киев больше не наносить удары по российским НПЗ и другой энергетической инфраструктуре

Посол Украины в США Оксана Маркарова заверила, что не получала официальных сообщений Вашингтона с запретом для Киева бить по нефтеперерабатывающим заводам в России собственным оружием.

Министр обороны США Ллойд Остин критически высказался об ударах по НПЗ, поставив под сомнение их влияние на ход войны.

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