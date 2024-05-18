На Дніпропетровщині чоловік напав із ножем на працівника ТЦК

У місті Синельникове на Дніпропетровщині чоловік напав із ножем на військовослужбовця ТЦК, той дістав поранення руки.

Джерело: Сухопутні війська

Дослівно: "Сьогодні, 18 травня, у місті Синельникове під час проведення військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів із оповіщення військовозобов’язаних цивільний громадянин вчинив озброєний напад із застосуванням холодної зброї (ножа) на сержанта Збройних Сил України.

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У результаті нападу військовослужбовець РТЦК та СП отримав ножове поранення руки. Постраждалому надали всю необхідну медичну допомогу.

Правоохоронні органи були оперативно проінформовані. Співробітники Національної поліції затримали нападника".

Деталі: Відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також за фактом замаху на вбивство.

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У Сухопутних військах додали, що після остаточної кваліфікації злочину підозрюваному загрожує суворе покарання.

Там нагадали, що посадові особи ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєнного стану. Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність.