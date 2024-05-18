На Днепропетровщине мужчина напал с ножом на работника ТЦК

В городе Синельниково Днепропетровской области мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК, тот получил ранение руки.

Источник: Сухопутные войска

Дословно: "Сегодня, 18 мая, в городе Синельниково во время проведения военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки мероприятий по оповещению военнообязанных гражданский гражданин совершил вооруженное нападение с применением холодного оружия (ножа) на сержанта Вооруженных Сил Украины.

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В результате нападения военнослужащий РТЦК и СП получил ножевое ранение руки. Пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Правоохранительные органы были оперативно проинформированы. Сотрудники Национальной полиции задержали нападавшего".

Детали: Открыто уголовное производство по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также по факту покушения на убийство.

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В Сухопутных войсках добавили, что после окончательной квалификации преступления подозреваемому грозит суровое наказание.

Там напомнили, что должностные лица ТЦК и СП, которые участвуют или организуют оповещение военнообязанных, в соответствии с законодательством являются специальным субъектом, который выполняет служебные обязанности во время правового режима военного положения. Поэтому оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность.