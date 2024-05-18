Проросійський українець 9 травня підняв над Бундестагом прапор РФ

Українець, який підтримує російську агресію проти України, 9 травня за допомогою безпілотника підняв прапор РФ над німецьким парламентом, де встановлено заборону на польоти.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання t-online

🇷🇺 Russians in 🇩🇪 Germany flew the Russian flag above the Reichstag using a drone.



Germany should understand what it means. pic.twitter.com/5OkpzbEEK7 Реклама: May 17, 2024

Деталі: Пресслужба Бундестагу підтвердила в суботу факт такого інциденту.

41-річний прихильник Росії Іван Т. кілька хвилин керував безпілотником із російським прапором над німецьким парламентом, знімаючи це на відео, що поширилося у соціальних мережах. Дрон пролетів над будівлею на висоті близько 20 метрів.

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Зона обмеження польотів встановлена в радіусі близько 5,6 кілометра навколо Бундестагу в урядовому районі Берліна. Прольоти літаків, гелікоптерів і безпілотників у цій зоні заборонені або можливі лише з дозволу.

Це пов'язано з міркуваннями безпеки та побоюваннями щодо нападів або шпигунства.

Співробітники поліції на місці взяли у чоловіка особисті дані. Дрон, три прапори та чотири георгіївські стрічки у нього вилучили.

Проти чоловіка порушили провадження за статтею 62 закону Про повітряний рух, яка передбачає до двох років ув'язнення або штраф.

Для Івана Т. цей вчинок може призвести до тюремного ув'язнення. Згідно з повідомленнями Märkischer Allgemeiner та Tagesspiegel, у травні 2023 року він був засуджений до одного року умовно – за пошкодження майна з метою російської пропаганди і схвалення агресивної війни Росії.

Він намалював символи "Z" на вежі старої будівлі земельного парламенту в Потсдамі, також відомої як "Кремль", яку було видно здалеку, і прикріпив російський прапор на даху.

Через кілька днів він вирізав обличчя з 20-метрового плакату солідарності з Україною з фотографією української матері в Гарнізонній церкві Потсдама і замінив його текстом: "України не існує".

41-річний Іван Т. – з Одеси. Він приїхав до Німеччини влітку 2022 року. Своїми діями він хотів показати, що є українці, які вважають себе частиною "великого російського народу".

Що передувало: Влада німецької столиці цьогоріч заборонила під час заходів до 9 травня російські прапори, військову форму, плакати з літерами "V" або "Z" та інші символи і знаки, які можуть бути використані для прославляння агресії РФ.

Кілька сотень людей прийшли до радянських меморіалів у Тіргартені та Трептов-парку в столиці Німеччини Берліні на акції до 9 травня.