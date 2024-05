Украинец, который поддерживает российскую агрессию против Украины, 9 мая с помощью беспилотника поднял флаг РФ над немецким парламентом, где установлен запрет на полеты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание t-online

🇷🇺 Russians in 🇩🇪 Germany flew the Russian flag above the Reichstag using a drone.



Germany should understand what it means. pic.twitter.com/5OkpzbEEK7

Реклама: