Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Пророссийский украинец 9 мая поднял над Бундестагом флаг РФ

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоСуббота, 18 мая 2024, 18:22
Пророссийский украинец 9 мая поднял над Бундестагом флаг РФ
Одессит, который запустил российский флаг, скриншот видео

Украинец, который поддерживает российскую агрессию против Украины, 9 мая с помощью беспилотника поднял флаг РФ над немецким парламентом, где установлен запрет на полеты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание t-online

Детали: Пресс-служба Бундестага подтвердила в субботу факт такого инцидента.

Сторонник России Иван Т. несколько минут управлял беспилотником с российским флагом над немецким парламентом, снимая это на видео, которое распространилось в социальных сетях. Дрон пролетел над зданием на высоте около 20 метров.

ВИДЕО ДНЯ

Зона ограничения полетов установлена в радиусе около 5,6 километра вокруг Бундестага в правительственном районе Берлина. Пролеты самолетов, вертолетов и беспилотников в этой зоне запрещены или возможны только с разрешения. 

Это связано с соображениями безопасности и опасениями относительно нападений или шпионажа.

Сотрудники полиции на месте взяли у мужчины личные данные. Дрон, три флага и четыре георгиевские ленты у него изъяли.

Против мужчины возбудили производство по статье 62 закона О воздушном движении, которая предусматривает до двух лет заключения или штраф.

Для Ивана Т. этот поступок может привести к тюремному заключению. Согласно сообщениям Märkischer Allgemeiner и Tagesspiegel, в мае 2023 года он был приговорен к одному году условно – за повреждение имущества с целью российской пропаганды и одобрения агрессивной войны России.

Он нарисовал символы "Z" на башне старого здания земельного парламента в Потсдаме, также известного как "Кремль", которое было видно издалека, и прикрепил российский флаг на крыше. 

Через несколько дней он вырезал лицо из 20-метрового плаката солидарности с Украиной с фотографией украинской матери в Гарнизонной церкви Потсдама и заменил его текстом: "Украины не существует".

41-летний Иван Т. – из Одессы. Он приехал в Германию летом 2022 года. Своими действиями он хотел показать, что есть украинцы, которые считают себя частью "великого русского народа". 

Что предшествовало: Власти немецкой столицы в этом году запретили во время мероприятий к 9 мая российские флаги, военную форму, плакаты с буквами "V" или "Z" и другие символы и знаки, которые могут быть использованы для прославления агрессии РФ.

Несколько сотен человек пришли к советским мемориалам в Тиргартене и Трептов-парке в столице Германии Берлине на акции к 9 мая.

Темы: ГерманиябеспилотникиРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ

США виделили новый пакет помощи для Украины на $275 млн

25 мая выключать свет будут только в часы "вечернего пика"

За Насирова, который уже полтора года сидит в СИЗО, внесли залог

Кабмин разрешил использование каннабиса в научных и медицинских целях

Разведка Британии: Россия задействовала "африканские ресурсы" при наступлении на Волчанск

Все новости...
Германия
В партии Шольца призвали защищать небо Украины с территории НАТО
Новый Patriot для Украины: Германия начала обучение
Глава МИД Германии обеспокоена из-за действий Израиля в Рафахе
Последние новости
02:26
В Харькове из-за российского обстрела частично разрушен лицей
01:45
Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ
01:31
теннисУже шестеро: Стародубцева пробилась в основную сетку Ролан Гаррос
00:47
Харьков под вражеским обстрелом: прогремела серия взрывов
00:24
Главу Пентагона снова госпитализируют
23:41
В Германии выступили за равномерное распределение беженцев из Украины по ЕС
23:32
Когда в "Улье" тихо. Как Россия уже второй раз лишает детей Харьковщины возможности учиться
23:31
Новости экономики 24 мая: новый исторический минимум курса гривны, за Насирова внесли залог
23:17
БоксКоманда Усика обратилась к IBF, чтобы сохранить титул абсолютного чемпиона мира
23:10
Зеленский о новой помощи от США: Пакет критически важен сейчас, когда враг усилил атаки
Все новости...
Реклама:
Реклама: