Пророссийский украинец 9 мая поднял над Бундестагом флаг РФ

Украинец, который поддерживает российскую агрессию против Украины, 9 мая с помощью беспилотника поднял флаг РФ над немецким парламентом, где установлен запрет на полеты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание t-online

🇷🇺 Russians in 🇩🇪 Germany flew the Russian flag above the Reichstag using a drone.



Germany should understand what it means. pic.twitter.com/5OkpzbEEK7 Реклама: May 17, 2024

Детали: Пресс-служба Бундестага подтвердила в субботу факт такого инцидента.

Сторонник России Иван Т. несколько минут управлял беспилотником с российским флагом над немецким парламентом, снимая это на видео, которое распространилось в социальных сетях. Дрон пролетел над зданием на высоте около 20 метров.

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Зона ограничения полетов установлена в радиусе около 5,6 километра вокруг Бундестага в правительственном районе Берлина. Пролеты самолетов, вертолетов и беспилотников в этой зоне запрещены или возможны только с разрешения.

Это связано с соображениями безопасности и опасениями относительно нападений или шпионажа.

Сотрудники полиции на месте взяли у мужчины личные данные. Дрон, три флага и четыре георгиевские ленты у него изъяли.

Против мужчины возбудили производство по статье 62 закона О воздушном движении, которая предусматривает до двух лет заключения или штраф.

Для Ивана Т. этот поступок может привести к тюремному заключению. Согласно сообщениям Märkischer Allgemeiner и Tagesspiegel, в мае 2023 года он был приговорен к одному году условно – за повреждение имущества с целью российской пропаганды и одобрения агрессивной войны России.

Он нарисовал символы "Z" на башне старого здания земельного парламента в Потсдаме, также известного как "Кремль", которое было видно издалека, и прикрепил российский флаг на крыше.

Через несколько дней он вырезал лицо из 20-метрового плаката солидарности с Украиной с фотографией украинской матери в Гарнизонной церкви Потсдама и заменил его текстом: "Украины не существует".

41-летний Иван Т. – из Одессы. Он приехал в Германию летом 2022 года. Своими действиями он хотел показать, что есть украинцы, которые считают себя частью "великого русского народа".

Что предшествовало: Власти немецкой столицы в этом году запретили во время мероприятий к 9 мая российские флаги, военную форму, плакаты с буквами "V" или "Z" и другие символы и знаки, которые могут быть использованы для прославления агрессии РФ.

Несколько сотен человек пришли к советским мемориалам в Тиргартене и Трептов-парке в столице Германии Берлине на акции к 9 мая.