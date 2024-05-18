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Президентка Грузії ветувала "російський" закон про "іноагентів"

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоСубота, 18 травня 2024, 18:34
Президентка Грузії ветувала російський закон про іноагентів
Саломе Зурабішвілі, фото AFP via Getty Images

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на "російський" закон про "іноагентів", який спричинив масові протести в країні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на проєкт SOVA

Деталі: Зурабішвілі заявила, що в суботу наклала вето на "російський закон", як називають закон про "іноагентів" за його подібність до російського законодавства.

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Пряма мова Зурабішвілі: "Цей закон за своєю суттю, за своїм духом є російським законом, який суперечить нашій конституції й усім європейським стандартам і є перешкодою на європейському шляху. Вето юридично правильне і сьогодні буде передано до парламенту. Закон не підлягає жодній зміні, жодному вдосконаленню. Цей закон має бути відкликаний".

Більше деталей: Утім, у партії влади "Грузинська мрія" є достатньо голосів у парламенті, щоб подолати вето. 

Якщо і після цього президентка не підпише закон, його підписує і публікує голова парламенту.

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Терміни, протягом яких парламент має подолати вето президента, у конституції не вказані. 

Імовірно, "Грузинська мрія" може остаточно затвердити закон у середині червня.

Тим часом в уряді заявили, що можуть врахувати "змістовні рекомендації" від західних партнерів у рамках механізму вето. 

18 травня у Тбілісі пройде одразу кілька акцій та маршів проти закону про "іноагентів".

Що передувало: Масові протести в Грузії проти закону, який, за словами ЄС, не відповідає цінностям Євросоюзу та віддаляє країну від вступу в об’єднання, тривають понад місяць.

Напередодні противники закону не протестували, оскільки в Тбілісі за підтримки партії влади пройшла хода, присвячена Дню святості сім'ї.

Читайте також: Росія виграє Грузію. Як ЄС та США втрачають вплив на Тбілісі та чи реально це розвернути.

Теми: Грузія
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