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Президент Грузии ветировала "российский" закон об "иноагентах"

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоСуббота, 18 мая 2024, 18:34
Президент Грузии ветировала российский закон об иноагентах
Саломе Зурабишвили, фото AFP via Getty Images

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на "российский" закон об "иноагентах", который вызвал массовые протесты в стране.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на проект SOVA

Детали: Зурабишвили заявила, что в субботу наложила вето на "российский закон", как называют закон об "иноагентах" за его сходство с российским законодательством.

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Прямая речь Зурабишвили: "Этот закон по своей сути, по своему духу является российским законом, который противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам и является препятствием на европейском пути. Вето юридически правильное и сегодня будет передано в парламент. Закон не подлежит никаким изменениям, никакому совершенствованию. Этот закон должен быть отозван".

Больше деталей: Впрочем, у партии власти "Грузинская мечта" есть достаточно голосов в парламенте, чтобы преодолеть вето. 

Если и после этого президент не подпишет закон, его подписывает и публикует председатель парламента.

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Сроки, в течение которых парламент должен преодолеть вето президента, в конституции не указаны. 

Предположительно, "Грузинская мечта" может окончательно утвердить закон в середине июня.

Тем временем в правительстве заявили, что могут учесть "содержательные рекомендации" от западных партнеров в рамках механизма вето. 

18 мая в Тбилиси пройдет сразу несколько акций и маршей против закона об "иноагентах".

Что предшествовало: Массовые протесты в Грузии против закона, который, по словам ЕС, не соответствует ценностям Евросоюза и отдаляет страну от вступления в объединение, продолжаются больше месяца.

Накануне противники закона не протестовали, поскольку в Тбилиси при поддержке партии власти прошло шествие, посвященное Дню святости семьи.

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Темы: Грузия
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