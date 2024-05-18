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Росіяни запустили "Шахеди" з півдня і півночі

Катерина ТищенкоСубота, 18 травня 2024, 23:16
Росіяни запустили Шахеди з півдня і півночі
"Шахеди", ілюстрація Getty Images

У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих "Шахедів" із Херсонської та Сумської областей.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "БпЛА типу "Shahed" в Херсонській області, курс північно-західний!

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БпЛА типу "Shahed" в Сумській області, курс західний/південно-західний!".

Оновлено: О 23:36 Повітряні сили повідомили про БпЛА в західній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину і у східній частині Миколаївщини, курс західний.

Дослівно ПС о 00:12: "БпЛА на межі Сумської та Чернігівської області, постійно змінює курс.

ВІДЕО ДНЯ

Декілька БпЛА в Буринському районі Сумської області, курс південно-західний.

БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний.

БпЛА в Очаківському районі Миколаївської області, курс північно-західний.

БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину".

00:44: "Декілька БпЛА в Сумській області, курсом на Чернігівщину.

БпЛА з Миколаївської області, через Кіровоградську область, курс північно-західний".

00:51: Група БпЛА з Херсонщини в напрямку Нікополя Дніпропетровської області.

Теми: безпілотникивійна
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