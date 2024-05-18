Росіяни запустили "Шахеди" з півдня і півночі
У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих "Шахедів" із Херсонської та Сумської областей.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "БпЛА типу "Shahed" в Херсонській області, курс північно-західний!
БпЛА типу "Shahed" в Сумській області, курс західний/південно-західний!".
Оновлено: О 23:36 Повітряні сили повідомили про БпЛА в західній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину і у східній частині Миколаївщини, курс західний.
Дослівно ПС о 00:12: "БпЛА на межі Сумської та Чернігівської області, постійно змінює курс.
Декілька БпЛА в Буринському районі Сумської області, курс південно-західний.
БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний.
БпЛА в Очаківському районі Миколаївської області, курс північно-західний.
БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину".
00:44: "Декілька БпЛА в Сумській області, курсом на Чернігівщину.
БпЛА з Миколаївської області, через Кіровоградську область, курс північно-західний".
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