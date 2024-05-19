Вражеские «Шахеды» всю ночь атаковали Украину

В субботу вечером зафиксировано движение вражеских "Шахедов" из Херсонской и Сумской областей, отбой угрозы вражеских ударных дронов Воздушные силы объявили в 6:40 утра воскресенья.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "БпЛА типа "Shahed" в Херсонской области, курс северо-западный!

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БпЛА типа "Shahed" в Сумской области, курс западный/юго-западный!".

Обновлено: В 23:36 Воздушные силы сообщили о БпЛА в западной части Сумщины, курсом на Черниговщину и в восточной части Николаевщины, курс западный.

Дословно ВС в 00:12: "БпЛА на границе Сумской и Черниговской области, постоянно меняет курс.

ВИДЕО ДНЯ

Несколько БпЛА в Буринском районе Сумской области, курс юго-западный.

БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный.

БпЛА в Очаковском районе Николаевской области, курс северо-западный.

БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину".

00:44: "Несколько БпЛА в Сумской области, курсом на Черниговщину.

БпЛА из Николаевской области, через Кировоградскую область, курс северо-западный".

00:51: "Группа БпЛА с Херсонщины в направлении Никополя Днепропетровской области".

1:03: "БпЛА из Кировоградской области, курсом на Виннитчину.

Несколько групп БпЛА из Сумской области, через южную часть Черниговщины, курс юго-западный.

БпЛА в районе Никополя Днепропетровской области, курс северный".

1:41: "БпЛА на границе Черниговской и Сумской областей, курс западный.

БпЛА в районе Канева Черкасской области, курс юго-западный.

БпЛА в северной части Сумской области, курс западный.

БпЛА в северной и восточной частях Винницкой области, курс северо-западный.

БпЛА в районе Никополя Днепропетровской области, постоянно меняют курс".

2:03: "БпЛА с Херсонщины курсом на Николаевщину".

2:14: "БпЛА с Черного моря в направлении Измаильского района Одесской области".

2:37: "БпЛА в южной части Одесской области, курс северный.

БпЛА в северной части Николаевской области, курс северо-западный.

БпЛА в центральной и восточной части Черниговской области, курс западный/юго-западный.

БпЛА на границе Киевской и и Черкасской областей, курс западный".

3:02: "БпЛА с Черного моря в направлении Черноморска Одесской области".

3:20: "БпЛА в центральной части Черниговской области, курс западный/юго-западный.

БпЛА на границе Винницкой и Кировоградской области, курс западный.

БпЛА в южной части Одесской области, курс северный".

3:55: "БпЛА в центральной части Черниговской области, курс западный/юго-западный.

БпЛА в южной части Винницкой области, курс западный.

БпЛА на границе Херсонской и Николаевской областей, курс западный".

5:15: "БпЛА с Черного моря в направлении Черноморска Одесской области".

Обновлено: В 6:40 утра 19 мая Воздушные силы объявили отбой угрозы ударных БпЛА по областям.