Вражеские «Шахеды» всю ночь атаковали Украину
В субботу вечером зафиксировано движение вражеских "Шахедов" из Херсонской и Сумской областей, отбой угрозы вражеских ударных дронов Воздушные силы объявили в 6:40 утра воскресенья.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "БпЛА типа "Shahed" в Херсонской области, курс северо-западный!
БпЛА типа "Shahed" в Сумской области, курс западный/юго-западный!".
Обновлено: В 23:36 Воздушные силы сообщили о БпЛА в западной части Сумщины, курсом на Черниговщину и в восточной части Николаевщины, курс западный.
Дословно ВС в 00:12: "БпЛА на границе Сумской и Черниговской области, постоянно меняет курс.
Несколько БпЛА в Буринском районе Сумской области, курс юго-западный.
БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный.
БпЛА в Очаковском районе Николаевской области, курс северо-западный.
БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину".
00:44: "Несколько БпЛА в Сумской области, курсом на Черниговщину.
БпЛА из Николаевской области, через Кировоградскую область, курс северо-западный".
00:51: "Группа БпЛА с Херсонщины в направлении Никополя Днепропетровской области".
1:03: "БпЛА из Кировоградской области, курсом на Виннитчину.
Несколько групп БпЛА из Сумской области, через южную часть Черниговщины, курс юго-западный.
БпЛА в районе Никополя Днепропетровской области, курс северный".
1:41: "БпЛА на границе Черниговской и Сумской областей, курс западный.
БпЛА в районе Канева Черкасской области, курс юго-западный.
БпЛА в северной части Сумской области, курс западный.
БпЛА в северной и восточной частях Винницкой области, курс северо-западный.
БпЛА в районе Никополя Днепропетровской области, постоянно меняют курс".
2:03: "БпЛА с Херсонщины курсом на Николаевщину".
2:14: "БпЛА с Черного моря в направлении Измаильского района Одесской области".
2:37: "БпЛА в южной части Одесской области, курс северный.
БпЛА в северной части Николаевской области, курс северо-западный.
БпЛА в центральной и восточной части Черниговской области, курс западный/юго-западный.
БпЛА на границе Киевской и и Черкасской областей, курс западный".
3:02: "БпЛА с Черного моря в направлении Черноморска Одесской области".
3:20: "БпЛА в центральной части Черниговской области, курс западный/юго-западный.
БпЛА на границе Винницкой и Кировоградской области, курс западный.
БпЛА в южной части Одесской области, курс северный".
3:55: "БпЛА в центральной части Черниговской области, курс западный/юго-западный.
БпЛА в южной части Винницкой области, курс западный.
БпЛА на границе Херсонской и Николаевской областей, курс западный".
5:15: "БпЛА с Черного моря в направлении Черноморска Одесской области".
Обновлено: В 6:40 утра 19 мая Воздушные силы объявили отбой угрозы ударных БпЛА по областям.