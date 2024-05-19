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Ворожі "Шахеди" всю ніч атакували Україну

Катерина Тищенко, Ольга Глущенко Неділя, 19 травня 2024, 06:40
Ворожі Шахеди всю ніч атакували Україну
"Шахеди", ілюстрація Getty Images

У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих "Шахедів" із Херсонської та Сумської областей, відбій загрози ворожих ударних дронів Повітряні сили оголосили о 6:40 ранку неділі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "БпЛА типу "Shahed" в Херсонській області, курс північно-західний!

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БпЛА типу "Shahed" в Сумській області, курс західний/південно-західний!".

Оновлено: О 23:36 Повітряні сили повідомили про БпЛА в західній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину і у східній частині Миколаївщини, курс західний.

Дослівно ПС о 00:12: "БпЛА на межі Сумської та Чернігівської області, постійно змінює курс.

ВІДЕО ДНЯ

Декілька БпЛА в Буринському районі Сумської області, курс південно-західний.

БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний.

БпЛА в Очаківському районі Миколаївської області, курс північно-західний.

БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину".

00:44: "Декілька БпЛА в Сумській області, курсом на Чернігівщину.

БпЛА з Миколаївської області, через Кіровоградську область, курс північно-західний".

00:51: "Група БпЛА з Херсонщини в напрямку Нікополя Дніпропетровської області".

1:03: "БпЛА з Кіровоградської області, курсом на Вінниччину.

Декілька груп БпЛА з Сумської області, через південну частину Чернігівщини, курс південно-західний.

БпЛА в районі Нікополя Дніпропетровської області, курс північний".

1:41: "БпЛА на межі Чернігівської та Сумської областей, курс західний.

БпЛА в районі Канева Черкаської області, курс південно-західний.

БпЛА в північній частині Сумської області, курс західний.

БпЛА В північній та східній частинах Вінницької області, курс північно-західний.

БпЛА в районі Нікополя Дніпропетровської області, постійно змінюють курс".

2:03: "БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину".

2:14: "БпЛА з Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району Одеської області".

2:37: "БпЛА в південній частині Одеської області, курс північний.

БпЛА в північній частині Миколаївської області, курс північно-західний.

БпЛА в центральній та східній частині Чернігівської області, курс західний/південно-західний.

БпЛА на межі Київської та та Черкаської областей, курс західний".

3:02: "БпЛА з Чорного моря в напрямку Чорноморська Одеської області".

3:20: "БпЛА в центральній частині Чернігівської області, курс західний/південно-західний.

БпЛА на межі Вінницької та Кіровоградської області, курс західний.

БпЛА в південній частині Одеської області, курс північний".

3:55: "БпЛА в центральній частині Чернігівської області, курс західний/південно-західний.

БпЛА в південній частині Вінницької області, курс західний.

БпЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей, курс західний".

5:15: "БпЛА з Чорного моря в напрямку Чорноморська Одеської області".

Оновлено: О 6:40 ранку 19 травня Повітряні сили оголосили відбій загрози ударних БпЛА по областях.

Теми: безпілотникивійна
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