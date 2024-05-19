Ворожі "Шахеди" всю ніч атакували Україну
У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих "Шахедів" із Херсонської та Сумської областей, відбій загрози ворожих ударних дронів Повітряні сили оголосили о 6:40 ранку неділі.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "БпЛА типу "Shahed" в Херсонській області, курс північно-західний!
БпЛА типу "Shahed" в Сумській області, курс західний/південно-західний!".
Оновлено: О 23:36 Повітряні сили повідомили про БпЛА в західній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину і у східній частині Миколаївщини, курс західний.
Дослівно ПС о 00:12: "БпЛА на межі Сумської та Чернігівської області, постійно змінює курс.
Декілька БпЛА в Буринському районі Сумської області, курс південно-західний.
БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний.
БпЛА в Очаківському районі Миколаївської області, курс північно-західний.
БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину".
00:44: "Декілька БпЛА в Сумській області, курсом на Чернігівщину.
БпЛА з Миколаївської області, через Кіровоградську область, курс північно-західний".
00:51: "
1:03: "БпЛА з Кіровоградської області, курсом на Вінниччину.
Декілька груп БпЛА з Сумської області, через південну частину Чернігівщини, курс південно-західний.
1:41: "БпЛА на межі Чернігівської та Сумської областей, курс західний.
БпЛА в районі Канева Черкаської області, курс південно-західний.
БпЛА в північній частині Сумської області, курс західний.
БпЛА В північній та східній частинах Вінницької області, курс північно-західний.
БпЛА в південній частині Одеської області, курс північний.
БпЛА в північній частині Миколаївської області, курс північно-західний.
БпЛА в центральній та східній частині Чернігівської області, курс західний/південно-західний.
БпЛА на межі Київської та та Черкаської областей, курс західний".
3:02: "БпЛА з Чорного моря в напрямку Чорноморська Одеської області".
3:20: "БпЛА в центральній частині Чернігівської області, курс західний/південно-західний.
БпЛА на межі Вінницької та Кіровоградської області, курс західний.
БпЛА в південній частині Одеської області, курс північний".
3:55: "БпЛА в центральній частині Чернігівської області, курс західний/південно-західний.
БпЛА в південній частині Вінницької області, курс західний.
БпЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей, курс західний".
5:15: "БпЛА з Чорного моря в напрямку Чорноморська Одеської області".
Оновлено: О 6:40 ранку 19 травня Повітряні сили оголосили відбій загрози ударних БпЛА по областях.