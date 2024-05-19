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В окупованому Криму пролунали вибухи

Ольга Глущенко Неділя, 19 травня 2024, 00:40
В окупованому Криму пролунали вибухи
СЕВАСТОПОЛЬ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО getty images

В окупованому Криму пролунали вибухи, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про роботу ППО.

Джерело: Развожаєв, кримські телеграм-канали, "Крымский мост: оперативная информация" у Telegram

Пряма мова Розважаєва: "У Севастополі працює ППО, йде відбиття ракетної атаки.

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Усі служби приведені в стан бойової готовності".

Деталі: За даними телеграм-каналів, у Севастополі працює ППО, окупанти підняли в повітря авіацію.

Крім того, в Євпаторії та Саках "також голосно".

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Також повідомлялося, що рух автотранспорту Кримським мостом був тимчасово перекритий.

За даними Кримського вітру, відбулося 3 прильоти в одну точку в один із кораблів у районі Інженерної бухти Севастополя.

"У Джанкої та Армянську теж стрілянина і вибухи", – додає Кримський вітер.

Теми: Кримвибухвійна
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