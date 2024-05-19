В оккупированном Крыму прогремели взрывы
В оккупированном Крыму прогремели взрывы, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил о работе ПВО.
Источник: Развожаев, крымские телеграм-каналы, "Крымский мост: оперативная информация" в Telegram
Прямая речь Розважаева: "В Севастополе работает ПВО, идет отражение ракетной атаки.
Все службы приведены в состояние боевой готовности".
Детали: По данным телеграмм-каналов, в Севастополе работает ПВО, оккупанты подняли в воздух авиацию.
Кроме того, в Евпатории и Саках "также громко".
Также сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.
По данным Крымского ветра, произошло 3 прилета в одну точку в один из кораблей в районе Инженерной бухты Севастополя.
"В Джанкое и Армянске тоже стрельба и взрывы", – добавляет Крымский ветер.