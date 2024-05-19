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В оккупированном Крыму прогремели взрывы

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 19 мая 2024, 00:40
В оккупированном Крыму прогремели взрывы
СЕВАСТОПОЛЬ. Иллюстративное фото getty images

В оккупированном Крыму прогремели взрывы, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил о работе ПВО.

Источник: Развожаев, крымские телеграм-каналы, "Крымский мост: оперативная информация" в Telegram

Прямая речь Розважаева: "В Севастополе работает ПВО, идет отражение ракетной атаки.

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Все службы приведены в состояние боевой готовности".

Детали: По данным телеграмм-каналов, в Севастополе работает ПВО, оккупанты подняли в воздух авиацию.

Кроме того, в Евпатории и Саках "также громко".

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Также сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.

По данным Крымского ветра, произошло 3 прилета в одну точку в один из кораблей в районе Инженерной бухты Севастополя.

"В Джанкое и Армянске тоже стрельба и взрывы", – добавляет Крымский ветер.

Темы: Крымвзрыввойна
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