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Радбез ООН на запит Росії обговорить військову допомогу Україні

Ольга Глущенко Неділя, 19 травня 2024, 02:18
Радбез ООН на запит Росії обговорить військову допомогу Україні
ілюстративне фото Getty Images

Рада Безпеки ООН у понеділок, 20 травня, вчергове обговорить військову допомогу Україні на запит Росії.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Російська делегація вкотре намагатиметься "засудити" постачання західної зброї українській армії.

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Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом).

Засідання з цієї теми РФ скликає майже щомісяця, попри те, що представники секретаріату ООН та члени Радбезу наголошують на законності поставок зброї в Україну і вказують, що Росія сама активно ввозить боєприпаси та озброєння з Ірану й Північної Кореї.

Цього самого дня після на вечірньому засіданні Ради Безпеки Росія висуне на голосування власний проєкт резолюції про заборону розміщення зброї в космосі, аби реабілітуватися в очах світової громадськості після того, як наклала вето на проєкт документа стосовно нерозповсюдження ядерної зброї в космічному просторі, запропонований США та Японією.

Теми: ООНРосіязброявійна
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