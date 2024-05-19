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Совбез ООН по запросу России обсудит военную помощь Украине

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 19 мая 2024, 02:18
Совбез ООН по запросу России обсудит военную помощь Украине
иллюстративное фото Getty Images

Совет Безопасности ООН в понедельник, 20 мая, в очередной раз обсудит военную помощь Украине по запросу России.

Источник: Укринформ

Детали: Российская делегация в очередной раз попытается "осудить" поставки западного оружия украинской армии.

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Заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 17:00 по Киеву).

Заседание по этой теме РФ созывает почти ежемесячно, несмотря на то, что представители секретариата ООН и члены Совбеза отмечают законность поставок оружия в Украину и указывают, что Россия сама активно ввозит боеприпасы и вооружение из Ирана и Северной Кореи.

В этот же день после на вечернем заседании Совета Безопасности Россия выдвинет на голосование собственный проект резолюции о запрете размещения оружия в космосе, чтобы реабилитироваться в глазах мировой общественности после того, как наложила вето на проект документа по нераспространению ядерного оружия в космическом пространстве, предложенный США и Японией.

Темы: ООНРосcияоружиевойна
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