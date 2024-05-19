Зеленський про перемогу Усика: "Українці б’ють потужно!"
Неділя, 19 травня 2024, 02:56
Президент України Володимир Зеленський прокоментував перемогу Олександра Усика, який став абсолютним чемпіоном світу з боксу, перемігши британця Тайсона Ф'юрі.
Джерело: Зеленський у телеграм
Пряма мова: "Українці б’ють потужно!
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І врешті-решт усіх наших противників буде подолано.
Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу!
Важка битва, що доводить: українська витримка і сила народжують українську перемогу.
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Вітаю, чемпіоне!
Вітаю, країно!
Слава Україні!"
Що передувало: Володар поясів WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик (21-0-0, 14 KO) переміг чемпіона WBC, британця Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 14 KO) в об'єднавчому поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.