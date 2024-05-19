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Зеленський про перемогу Усика: "Українці б’ють потужно!"

Ольга Глущенко Неділя, 19 травня 2024, 02:56
Зеленський про перемогу Усика: Українці б’ють потужно!
Зеленський. ілюстративне фото ОП

Президент України Володимир Зеленський прокоментував перемогу Олександра Усика, який став абсолютним чемпіоном світу з боксу, перемігши британця Тайсона Ф'юрі.

Джерело: Зеленський у телеграм

Пряма мова: "Українці б’ють потужно!

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І врешті-решт усіх наших противників буде подолано.

Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу!

Важка битва, що доводить: українська витримка і сила народжують українську перемогу.

ВІДЕО ДНЯ

Вітаю, чемпіоне!

Вітаю, країно!

Слава Україні!"

Що передувало: Володар поясів WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик (21-0-0, 14 KO) переміг чемпіона WBC, британця Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 14 KO) в об'єднавчому поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.

Теми: ЗеленськийспортУсик
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