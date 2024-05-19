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Зеленский о победе Усика: "Украинцы бьют мощно!"

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 19 мая 2024, 02:56
Зеленский о победе Усика: Украинцы бьют мощно!
Зеленский. иллюстративное фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал победу Александра Усика, который стал абсолютным чемпионом мира по боксу, победив британца Тайсона Фьюри.

Источник: Зеленский в телеграмм

Прямая речь: "Украинцы бьют мощно!

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И в конце концов все наши противники будут преодолены.

Александр Усик - абсолютный чемпион мира!

Тяжелая битва, доказывающая: украинская выдержка и сила рождают украинскую победу.

ВИДЕО ДНЯ

Поздравляю, чемпион!

Поздравляю, страна!

Слава Украине!"

Что предшествовало: Обладатель поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0-0, 14 KO) победил чемпиона WBC, британца Тайсона Фьюри (34-0-1, 14 KO) в объединительном поединке за титул абсолютного чемпиона мира.

Темы: ЗеленскийспортУсик
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