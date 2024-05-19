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У понеділок увечері плануються відключення по всій Україні

Катерина ТищенкоНеділя, 19 травня 2024, 19:28
У понеділок увечері плануються відключення по всій Україні
ілюстративне фото Global Images Ukraine via Getty Images

У понеділок, 20 травня, з 18 до 24 години у всіх регіонах плануються відключення електроенергії для промислових і побутових споживачів.

Джерело: Укренерго

Дослівно: "Завтра, 20 травня, з 18:00 до 24:00 для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень.

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Що передувало: Цього тижня по всій Україні почалися екстрені та стабілізаційні відключення електроенергії.

У суботу для побутових споживачів відключення не проводилися. На неділю їх анонсували лише у Полтавській та Харківській областях.

Теми: електроенергія
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