У понеділок увечері плануються відключення по всій Україні

У понеділок, 20 травня, з 18 до 24 години у всіх регіонах плануються відключення електроенергії для промислових і побутових споживачів.

Джерело: Укренерго

Дослівно: "Завтра, 20 травня, з 18:00 до 24:00 для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень.

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Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується".

Що передувало: Цього тижня по всій Україні почалися екстрені та стабілізаційні відключення електроенергії.

У суботу для побутових споживачів відключення не проводилися. На неділю їх анонсували лише у Полтавській та Харківській областях.