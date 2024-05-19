В понедельник вечером планируются отключения по всей Украине

В понедельник, 20 мая, с 18 до 24 часов во всех регионах планируются отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей.

Источник: Укрэнерго

Дословно: "Завтра, 20 мая, с 18:00 до 24:00 для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений.

Реклама:

Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается".

Что предшествовало: На этой неделе по всей Украине начались экстренные и стабилизационные отключения электроэнергии.

В субботу для бытовых потребителей отключения не проводились. На воскресенье их анонсировали только в Полтавской и Харьковской областях.