У понеділок в Україні тепло, місцями дощі та грози
Неділя, 19 травня 2024, 22:30
У понеділок, 20 травня, в Україні до 26 градусів тепла, місцями короткочасний дощ і гроза.
Джерело: Український гідрометеорологічний центр
Деталі: В Україні мінлива хмарність. Вдень у більшості західних областей та у північно-східній частині місцями короткочасний дощ, гроза.
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Вітер переважно південний, 3-8 м/с.
Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°; в Карпатах та Кримських горах вночі 5-10°, вдень 15-20°.
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.
ВІДЕО ДНЯ
Температура по області вночі 8-13°, вдень 21-26°; у Києві вночі 10-12°, вдень близько 25°.