У понеділок в Україні тепло, місцями дощі та грози

У понеділок, 20 травня, в Україні до 26 градусів тепла, місцями короткочасний дощ і гроза.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Прогноз погоди на 20 травня, meteo.gov.ua

Деталі: В Україні мінлива хмарність. Вдень у більшості західних областей та у північно-східній частині місцями короткочасний дощ, гроза.

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Вітер переважно південний, 3-8 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°; в Карпатах та Кримських горах вночі 5-10°, вдень 15-20°.

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.

ВІДЕО ДНЯ

Температура по області вночі 8-13°, вдень 21-26°; у Києві вночі 10-12°, вдень близько 25°.