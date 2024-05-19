В понедельник в Украине тепло, местами дожди и грозы
Воскресенье, 19 мая 2024, 22:30
В понедельник, 20 мая, в Украине до 26 градусов тепла, местами кратковременный дождь и гроза.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр
Детали: В Украине переменная облачность. Днем в большинстве западных областей и в северо-восточной части местами кратковременный дождь, гроза.
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Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с.
Температура ночью 8-13°, днем 21-26°; в Карпатах и Крымских горах ночью 5-10°, днем 15-20°.
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с.
ВИДЕО ДНЯ
Температура по области ночью 8-13°, днем 21-26°; в Киеве ночью 10-12°, днем около 25°.