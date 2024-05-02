Росія за добу убила 8 і поранила 23 мешканців Донеччини та Харківщини

8 людей загинули та 23 людини постраждали у результаті російських обстрілів Донеччини та Харківщини 1 травня.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Наслідки російської атаки по донеччині. фото: національна поліція

Пряма мова Філашкіна: "За 1 травня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Гірнику, 1 у Калиновому і Красногорівці. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення".

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Деталі: Зазначається, що окупанти скинули а бомбу "КАБ-250" на Калинове Покровського району. Від ворожих ударів понівечені приватні будинки, лінії електропередач та інфраструктурний об'єкт.

Наслідки російської атаки по донеччині. фото: національна поліція

Також очільник Харківської ОВА повідомив, що за добу росіяни вбили 4 людини в області. За словами Синєгубова, дві жінки 66 і 78 років загинули внаслідок обстрілу сіл Лелюківка та Липці, ще окупанти вбили двох людей в Золочеві.

Крім того, від ворожих обстрілів постраждали 13 людей в Золочеві, 66-річна жінка у селищі Борова й 46-річний чоловік. Він підірвався на тракторі на невідомому вибуховому пристрої біля села Глинське.



Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

1 травня окупанти вдарили керованими авіабомбами по селищу Золочів на Харківщині. Також російські війська вдарили ракетними системами "Ураган" по місту Гірник, що на Донеччині.