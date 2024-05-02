Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Росія за добу убила 8 і поранила 23 мешканців Донеччини та Харківщини

Анастасія ПроцЧетвер, 2 травня 2024, 10:02
Росія за добу убила 8 і поранила 23 мешканців Донеччини та Харківщини
НАСЛІДКИ РОСІЙСЬКОЇ АТАКИ ПО ДОНЕЧЧИНІ. ФОТО: НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ

8 людей загинули та 23 людини постраждали у результаті російських обстрілів Донеччини та Харківщини 1 травня.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 

 
Наслідки російської атаки по донеччині. фото: національна поліція

Пряма мова Філашкіна: "За 1 травня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Гірнику, 1 у Калиновому і Красногорівці. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що окупанти скинули а бомбу "КАБ-250" на Калинове Покровського району. Від ворожих ударів понівечені приватні будинки, лінії електропередач та інфраструктурний об'єкт.

 
Наслідки російської атаки по донеччині. фото: національна поліція

Також очільник Харківської ОВА повідомив, що за добу росіяни вбили 4 людини в області. За словами Синєгубова, дві жінки 66 і 78 років загинули внаслідок обстрілу сіл Лелюківка та Липці, ще окупанти вбили двох людей в Золочеві.

Крім того, від ворожих обстрілів постраждали 13 людей в Золочеві, 66-річна жінка у селищі Борова й 46-річний чоловік. Він підірвався на тракторі на невідомому вибуховому пристрої біля села Глинське.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

1 травня окупанти вдарили керованими авіабомбами по селищу Золочів на Харківщині. Також російські війська вдарили ракетними системами "Ураган" по місту Гірник, що на Донеччині.

Теми: Донецька областьХарківська областьобстрілжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони

Україна отримала від союзників нову партію ракет до Patriot - уряд Іспанії

Росія пригрозила ударами по "військових об'єктах Британії" в Україні і не тільки

Рада може вже цього тижня остаточно ухвалити нові штрафи за ухиляння від мобілізації 

МЗС України заявило, що не визнає президентства Путіна і закликало інші країни зробити те саме

відео, фото, оновленоУ Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв": загинула людина

Усі новини...
Донецька область
Шпигував за аеродромами на Донеччині: СБУ затримала інформатора "вагнерівців"
Часів Яр: Associated Press показало з дрону апокаліптичну картину атакованого РФ міста
Росіяни посилили атаки на Авдіївському напрямку, за добу на фронті було 121 боєзіткнення − Генштаб
Останні новини
20:13
фотоРосіяни ракетою ППО влучили в цивільний автомобіль у Маріуполі – міськрада
20:04
Дуда підтвердив Зеленському, що приїде на саміт миру у Швейцарії
19:59
футбол"Верес" переміг "Минай" у битві за виживання в УПЛ
19:52
Зведення Генштабу: Росіяни завдали 69 авіаударів по Україні за добу
19:45
Уряд призначив в.о. директора "Укрспирту"
19:38
Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони
19:35
Польща продовжить оплату понад 20 тисяч терміналів Starlink для України
19:29
Попри пожежу на хімзаводі якість повітря у Кропивницькому в нормі – ОВА
19:19
"Укрнафта" і АРМА просять дозволу АМКУ на управління активами "Татнєфті"
19:19
велоспортУ гонитві за Погачаром. Бельгієць Мерлір виграв божевільний спринт на 3 етапі Джиро д'Італія-2024
Усі новини...
Реклама:
Реклама: