Ворогу вдалося закріпитися в Очеретиному, ЗСУ намагаються вибити – "Хортиця"
Російським окупантам вдалося прорватися і закріпитися в Очеретиному Покровського району, проте частина, в якій знаходиться противник, перебуває під вогневим контролем українських воїнів, бої тривають.
Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Щодо Очеретиного. Ворог прорвався і закріпився в цьому населеному пункті. Частина, в якій перебуває противник, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються заходи, щоб його вибити звідти. Також там тривають важкі бої, проте ситуація під контролем підрозділів ЗСУ".
Деталі: Речник наголосив, що з боку українських сил вживаються всі заходи щодо стабілізації обстановки на цьому напрямку та повернення під контроль Очеретиного.
З цією метою було введено додаткові сили та засоби резерву.
Загалом, як зазначили в ОСУВ "Хортиця", найскладніша ситуація зараз на Покровському та Курахівському напрямках, де тривають запеклі бої.
Волошин нагадав, що противник на цих напрямках задіяв до чотирьох бригад збройних сил РФ і намагається розвинути наступ на захід від Авдіївки та Мар'їнки, хоче пробитися до Покровська та Курахового.
Пряма мова: "На цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати він не зміг. Для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, які зазнали втрат, з нашого боку здійснюється переміщення бригад, що відновили свою боєздатність".
Що передувало: Аналітики DeepState повідомляли, що 16 квітня ворог просунувся в Очеретине.
27 квітня в ОСУВ "Хортиця" підтвердили, що ворогу вдалося прорватися й закріпитися в певній частині цього населеного пункту.