Росіяни закріпилися в частині Очеретиного, є інформація про захоплення Бердичів
Росіяни закріпилися в частині селища Очеретине на Донеччині, водночас аналітики DeepState повідомляють про захоплення села Бердичі Очеретинської громади.
Джерело: речник угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, DeepState
Пряма мова Волошина: "Ворогу вдалося прорватися й закріпитися в певній частині цього населеного пункту (Очеретиного – ред.). Наразі частина, в якій знаходиться противник, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються всі заходи, щоб вибити ворога звідти, тривають важкі бої. Ситуація контролюється підрозділами Сил оборони".
Деталі: За словами Волошина, в районі Очеретиного росіяни задіяли 4 бригади своїх збройних сил.
"З нашого боку вживаються всі заходи для стабілізації обстановки на Авдіївському напрямку та повернення контролю над Очеретиним. З цією метою введено додаткові сили та засоби з резерву", - сказав речник.
Разом з тим, аналітичний проєкт DeepState повідомив про захоплення окупантами села Бердичі південніше Очеретиного.
Дослівно DeepState: "Кацапи захопили Бердичі, вивісивши на західних околицях села свою ганчірку. Бої на захід від Бердичів тривають. Сили оборони ведуть ар'єргардні бої. Утримувати лінію зіткнення в нинішньому вигляді неможливо, тому відхід з північних околиць села є вимушеною мірою. Але найголовніше — це збереження особового складу".
Що передувало: Раніше аналітики DeepState повідомляли, що 16 квітня ворог просунувся в Очеретине.
26 квітня DeepState повідомив, що російські окупаційні війська, що рухаються від Авдіївки, захопили села Соловйове та Семенівка.