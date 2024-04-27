Росіяни закріпилися в частині Очеретиного, є інформація про захоплення Бердичів

Росіяни закріпилися в частині селища Очеретине на Донеччині, водночас аналітики DeepState повідомляють про захоплення села Бердичі Очеретинської громади.

Джерело: речник угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, DeepState

Пряма мова Волошина: "Ворогу вдалося прорватися й закріпитися в певній частині цього населеного пункту (Очеретиного – ред.). Наразі частина, в якій знаходиться противник, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються всі заходи, щоб вибити ворога звідти, тривають важкі бої. Ситуація контролюється підрозділами Сил оборони".

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Деталі: За словами Волошина, в районі Очеретиного росіяни задіяли 4 бригади своїх збройних сил.

"З нашого боку вживаються всі заходи для стабілізації обстановки на Авдіївському напрямку та повернення контролю над Очеретиним. З цією метою введено додаткові сили та засоби з резерву", - сказав речник.

Разом з тим, аналітичний проєкт DeepState повідомив про захоплення окупантами села Бердичі південніше Очеретиного.

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Дослівно DeepState: "Кацапи захопили Бердичі, вивісивши на західних околицях села свою ганчірку. Бої на захід від Бердичів тривають. Сили оборони ведуть ар'єргардні бої. Утримувати лінію зіткнення в нинішньому вигляді неможливо, тому відхід з північних околиць села є вимушеною мірою. Але найголовніше — це збереження особового складу".

Що передувало: Раніше аналітики DeepState повідомляли, що 16 квітня ворог просунувся в Очеретине.

26 квітня DeepState повідомив, що російські окупаційні війська, що рухаються від Авдіївки, захопили села Соловйове та Семенівка.