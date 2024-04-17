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DeepState: ворог просунувся в Очеретине

Олена ІвашківСереда, 17 квітня 2024, 00:54
DeepState: ворог просунувся в Очеретине
Мапа: DeepState

У вівторок 16 квітня ворог просунувся в Очеретине, що на Донеччині. 

Джерело: DeepState

Деталі: Тривають бої у Бердичах, Красногорівці та південніше Урожайного.

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Нагадаємо:

  • 10 квітня стало відомо, що російські окупаційні війська захопили Первомайське, що у Донецькій області. Бої за село точилися півтора року.
  • 12 квітня російські війська окупували Богданівку, село Часовоярської міської громади у Бахмутському районі Донецької області.

Теми: окупаціявійнаДонецька область
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