DeepState: ворог просунувся в Очеретине
Середа, 17 квітня 2024, 00:54
У вівторок 16 квітня ворог просунувся в Очеретине, що на Донеччині.
Джерело: DeepState
Деталі: Тривають бої у Бердичах, Красногорівці та південніше Урожайного.
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Нагадаємо:
- 10 квітня стало відомо, що російські окупаційні війська захопили Первомайське, що у Донецькій області. Бої за село точилися півтора року.
- 12 квітня російські війська окупували Богданівку, село Часовоярської міської громади у Бахмутському районі Донецької області.