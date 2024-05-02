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У Мукачеві відкрили уже 20-й в Україні Центр рекрутингу української армії

Євген КізіловЧетвер, 2 травня 2024, 16:38
У Мукачеві відкрили уже 20-й в Україні Центр рекрутингу української армії
фото: Мукачівська міськрада

У місті Мукачево Закарпатської області почав роботу ще один Центр рекрутингу української армії, уже 20-й за рахунком по Україні.

Джерело: Мукачівська міська рада на своєму сайті

Деталі: Центр розташований у приміщенні ЦНАПу на площі Духновича. Працює з понеділка по четвер з 8:00 до 18:00, в п’ятницю з 8:00 до 15:00, і в суботу з 9:00 до 15:00.

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З центром можна зв'язатися телефоном: (050) 372 30 00, або електронною поштою: recruiting@mukachevo-rada.gov.ua.

У міськраді нагадали, що в рекрутингових центрах не видають повістки до ТЦК. Тут громадяни можуть отримати інформаційно-консультаційні послуги стосовно служби у Збройних силах та, за бажанням, зареєструватися на службу у військову частину та посаду за своїм вибором.

Центр також надає інформацію про вакансії у Збройних силах, Національній гвардії та Державній прикордонній службі.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • 1 травня аналогічний центр відкрився в Ужгороді, теж на Закарпатті. Він був 19-й в Україні.
  • На початку березня в межах проєкту із рекрутингу до Сил оборони українцям пропонували 8 520 вакансій, які надійшли від 1245 військових частин.
  • У планах Міноборони - відкрити рекрутингові центри у всіх великих містах України.

Теми: мобілізаціярекрутингЗакарпаттявійна
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