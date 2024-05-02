У Мукачеві відкрили уже 20-й в Україні Центр рекрутингу української армії
У місті Мукачево Закарпатської області почав роботу ще один Центр рекрутингу української армії, уже 20-й за рахунком по Україні.
Джерело: Мукачівська міська рада на своєму сайті
Деталі: Центр розташований у приміщенні ЦНАПу на площі Духновича. Працює з понеділка по четвер з 8:00 до 18:00, в п’ятницю з 8:00 до 15:00, і в суботу з 9:00 до 15:00.
З центром можна зв'язатися телефоном: (050) 372 30 00, або електронною поштою: recruiting@mukachevo-rada.gov.ua.
У міськраді нагадали, що в рекрутингових центрах не видають повістки до ТЦК. Тут громадяни можуть отримати інформаційно-консультаційні послуги стосовно служби у Збройних силах та, за бажанням, зареєструватися на службу у військову частину та посаду за своїм вибором.
Центр також надає інформацію про вакансії у Збройних силах, Національній гвардії та Державній прикордонній службі.
Що передувало:
- 1 травня аналогічний центр відкрився в Ужгороді, теж на Закарпатті. Він був 19-й в Україні.
- На початку березня в межах проєкту із рекрутингу до Сил оборони українцям пропонували 8 520 вакансій, які надійшли від 1245 військових частин.
- У планах Міноборони - відкрити рекрутингові центри у всіх великих містах України.