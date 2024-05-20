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Росіяни атакували "Шахедами" з півдня всю ніч

Катерина Тищенко, Ольга Глущенко Понеділок, 20 травня 2024, 06:28
Росіяни атакували Шахедами з півдня всю ніч
"Шахед", ілюстрація Getty Images

У неділю ввечері російські війська запустили по Україні "Шахеди" з південного напрямку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 23:14 Повітряні сили повідомили про БпЛА типу "Shahed" в Херсонській області, які рухаються північно-західним курсом.

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Станом на 23:35 зафіксовано декілька груп ударних БпЛА в південній частині Миколаївської області, курс північно-західний.

Ще декілька груп ударних ворожих БпЛА перебувають у Херсонській області, курс північно-західний.

Оновлено. Дослівно ПС о 00:15: "БпЛА у північній частині Миколаївщини, курс північно-західний;

ВІДЕО ДНЯ

БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний".

00:49: "БпЛА на півночі Одещини у напрямку Вінницької області, курс північно-західний.

Ще ворожий БпЛА перебуває на півдні Миколаївщини".

1:35: "БпЛА у Тульчинському районі Вінницької області, курс північно-західний;

Нова група БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину".

1:59: "БпЛА у західній частині Чорного моря, рухаються  у напрямку Затоки;

БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Миколаївщину;

БпЛА з Вінницької області заходять у Хмельницьку область, курс західний".

2:54: "БпЛА на півдні Миколаївської області, рухаються північно-західним курсом;

БпЛА на півночі Одещини у напрямку Вінницької області, курс північно-західний;

БпЛА у Тернопільській області, курс західний".

3:16: "Група ударних БпЛА з Сумщини рухаються у напрямку Полтавщини".

5:13: "БпЛА на півдні та півночі Миколаївської області;

БпЛА в центральній частині Полтавської області;

БпЛА у Тернопільській області, курсом на Львівщину".

Оновлено: Станом на 6:05 відбій тривоги оголосили в усіх областях, крім Миколаївської. О 6:28 тривогу скасували і на Миколаївщині.

Теми: безпілотники
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