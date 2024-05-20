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Россияне атаковали "Шахедами" с юга всю ночь

Катерина Тищенко, Ольга ГлущенкоПонедельник, 20 мая 2024, 06:28
Россияне атаковали Шахедами с юга всю ночь
"Шахед", иллюстрация Getty Images

В воскресенье вечером российские войска запустили по Украине "Шахеды" с южного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 23:14 Воздушные силы сообщили о БпЛА типа "Shahed" в Херсонской области, которые движутся северо-западным курсом.

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По состоянию на 23:35 зафиксировано несколько групп ударных БпЛА в южной части Николаевской области, курс северо-западный.

Еще несколько групп ударных вражеских БпЛА находятся в Херсонской области, курс северо-западный.

Обновлено. Дословно ВС в 00:15: "БпЛА в северной части Николаевщины, курс северо-западный;

ВИДЕО ДНЯ

БпЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный".

00:49: "БпЛА на севере Одесской области в направлении Винницкой области, курс северо-западный.

Еще вражеский БпЛА находится на юге Николаевской области".

1:35: "БпЛА в Тульчинском районе Винницкой области, курс северо-западный;

Новая группа БпЛА в акватории Черного моря, курсом на Одесскую область".

1:59: "БпЛА в западной части Черного моря, движутся в направлении Залива;

БпЛА в акватории Черного моря, курсом на Николаевщину;

БпЛА из Винницкой области заходят в Хмельницкую область, курс западный".

2:54: "БпЛА на юге Николаевской области, движутся северо-западным курсом;

БпЛА на севере Одесской области в направлении Винницкой области, курс северо-западный;

БпЛА в Тернопольской области, курс западный".

3:16: "Группа ударных БпЛА с Сумщины движутся в направлении Полтавщины".

5:13: "БпЛА на юге и севере Николаевской области;

БпЛА в центральной части Полтавской области;

БпЛА в Тернопольской области, курсом на Львовщину".

Обновлено: По состоянию на 6:05 отбой тревоги объявили во всех областях, кроме Николаевской. В 6:28 тревогу отменили и на Николаевщине.

Темы: беспилотники
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