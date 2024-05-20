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Defense Express: Росіяни перекинули на базу "Оленья" третину бомбардувальників

Ольга Глущенко Понеділок, 20 травня 2024, 04:52
Defense Express: Росіяни перекинули на базу Оленья третину бомбардувальників
Російський Ту-95мс, ілюстративне фото ТАСС

Супутникові знімки свідчать про те, що Росія перекинула третину своїх стратегічних бомбардувальників, у тому числі 12 бомбардувальників Ту-95МС і 13 Ту-22М3, на аеродром "Оленья" в Мурманській області.

Джерело: Defense Express із посиланням на супутникові знімки

Дослівно: "У відкритому доступі з’явились супутникові знімки рашистського аеродрому "Оленья" в Мурманській області РФ, на якому станом на 15 травня 2024 року було зафіксовано 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, 13 стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, один Ту-160 та два військово-транспортні літаки Ан-12".

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Супутникові знімки російського аеродрому "Оленья"
 
Супутникові знімки російського аеродрому "Оленья"

Деталі: Видання зазначає, що авіабаза "Оленья" є однією з основних для ВКС РФ під час виконання масованих ракетних ударів по Україні.

Дослівно: "Тут можемо відштовхнутись від оцінок, які в різний час заявляли Міноборони Великої Британії та Головне управління розвідки МОУ про те, що в строю стратегічної авіації "ВКС РФ" лишається орієнтовно по 40 бомбардувальників типів Ту-95МС і Ту-22М3.

І з цього випливатиме, що на даний момент рашисти зібрали на аеродромі "Оленья" фактично третину від загальної кількості боєздатних бомбардувальників цього типу".

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Деталі: У публікації додають, що факт розміщення третини від боєздатного флоту Ту-95МС і Ту-22М3 на настільки віддаленому аеродромі може свідчити не тільки про факт підготовки РФ до нових ударів по критичній інфраструктурі України. Але й також – на прагнення росіян вивести свої найбільш цінні літаки з-під потенційного удару.

Крім того, вказує видання, також на аеродромі зафіксовані військово-транспортні Ан-12, які, ймовірно, могли бути задіяні для рейсів, необхідних для накопичення крилатих ракет на авіабазі.

Теми: Росіяавіавійна
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