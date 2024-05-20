Defense Express: Россияне перебросили на базу "Оленья" треть бомбардировщиков

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Россия перебросила треть своих стратегических бомбардировщиков, в том числе 12 бомбардировщиков Ту-95МС и 13 Ту-22М3, на аэродром "Оленья" в Мурманской области.

Источник: Defense Express со ссылкой на спутниковые снимки

Дословно: "В открытом доступе появились спутниковые снимки рашистского аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ, на котором по состоянию на 15 мая 2024 года было зафиксировано 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, 13 стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, один Ту-160 и два военно-транспортных самолета Ан-12".

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Детали: Издание отмечает, что авиабаза "Оленья" является одной из основных для ВКС РФ при выполнении массированных ракетных ударов по Украине.

Дословно: "Здесь можем оттолкнуться от оценок, которые в разное время заявляли Минобороны Великобритании и Главное управление разведки МОУ о том, что в строю стратегической авиации "ВКС РФ" остается ориентировочно по 40 бомбардировщиков типов Ту-95МС и Ту-22М3.

И из этого следует, что на данный момент рашисты собрали на аэродроме "Оленья" фактически треть от общего количества боеспособных бомбардировщиков этого типа".

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Спутниковые снимки российского аэродрома "Оленья"

Спутниковые снимки российского аэродрома "Оленья"

Детали: В публикации добавляют, что факт размещения трети от боеспособного флота Ту-95МС и Ту-22М3 на столь отдаленном аэродроме может свидетельствовать не только о факте подготовки РФ к новым ударам по критической инфраструктуре Украины. Но и также – на стремление россиян вывести свои наиболее ценные самолеты из-под потенциального удара.

Кроме того, указывает издание, также на аэродроме зафиксированы военно-транспортные Ан-12, которые, вероятно, могли быть задействованы для рейсов, необходимых для накопления крылатых ракет на авиабазе.