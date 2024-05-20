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У парламенті Франції просять владу дозволити Україні бити їх зброєю по території Росії

Ірина Балачук, Іванна КостінаПонеділок, 20 травня 2024, 08:30
У парламенті Франції просять владу дозволити Україні бити їх зброєю по території Росії
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Голова комітету у закордонних справах французького парламенту Жан-Луї Бурланж закликав владу дозволити Україні завдавати ударів французькою зброєю по території Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro

Дослівно з листа Бурланж до французького керівництва: "Здається, настав час... Право на самооборону виключає право на недоторканність території агресора".

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Деталі: Він закликав відмовитися від "стриманості і прийняти рішення" за прикладом Британії, яка дозволила українським військам використовувати свою зброю проти Росії. Бурланж наголосив, що це буде абсолютно законно, оскільки покладе край асиметрії між агресором і жертвою.

При цьому політик підкреслив, що ні Франція, ні інші західні партнери України не хочуть воювати з Росією, тому "мова йде не про їхнє втручання на театрі воєнних дій, а про зняття невиправданого табу".

Для довідки: Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україну постійно обмежували в праві використовувати зброю, отриману від західних країн, для нанесення ударів по території РФ. Таке обмеження на Заході пояснювали тим, що вони дають Україні зброю для захисту від Росії, а не для нападу на неї.

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У 2024 році відбулися певні зрушення в цьому питанні. Наприклад, після візиту до Києва міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право завдавати ударів по російській території британською зброєю.

У той же час, Сполучені Штати все ще дотримуються своєї політики щодо обмеження ударів України по Росії. Однак під час візиту до Києва у травні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна сама обирає, як вести війну, але США не заохочують удари по Росії.

Теми: Франціядопомога Українізброя
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