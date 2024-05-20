В парламенте Франции просят власти разрешить Украине бить их оружием по территории России

Глава комитета по иностранным делам французского парламента Жан-Луи Бурланж призвал власти разрешить Украине наносить удары французским оружием по территории России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro

Дословно из письма Бурланж к французскому руководству: "Кажется, пришло время ... Право на самооборону исключает право на неприкосновенность территории агрессора".

Реклама:

Детали: Он призвал отказаться от "сдержанности и принять решение" по примеру Британии, которая разрешила украинским войскам использовать свое оружие против России. Бурланж отметил, что это будет абсолютно законно, поскольку положит конец асимметрии между агрессором и жертвой.

При этом политик подчеркнул, что ни Франция, ни другие западные партнеры Украины не хотят воевать с Россией, поэтому "речь идет не об их вмешательстве на театре военных действий, а о снятии неоправданного табу".

Для справки: С начала полномасштабного вторжения России Украину постоянно ограничивали в праве использовать оружие, полученное от западных стран, для нанесения ударов по территории РФ. Такое ограничение на Западе объясняли тем, что они дают Украине оружие для защиты от России, а не для нападения на нее.

ВИДЕО ДНЯ

В 2024 году произошли определенные сдвиги в этом вопросе. Например, после визита в Киев министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право наносить удары по российской территории британским оружием.

В то же время, Соединенные Штаты все еще придерживаются своей политики по ограничению ударов Украины по России. Однако во время визита в Киев в мае госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама выбирает, как вести войну, но США не поощряют удары по России.