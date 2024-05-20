Маркарова пояснила, чому США мають дозволити бити своєю зброєю по Росії

Україна веде оборонну війну, тому повинна мати право бити зброєю партнерів по тих місцях, звідки Росія здійснює свої атаки, заявила посол України у США Оксана Маркарова.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Маркарової CBS News

Пряма мова посла: "Ми вже два роки ведемо цю дискусію. Ми маємо право захищатися. І ми захищаємо себе незалежно від того, чи завдаємо ми ударів по російських військах на нашій території, чи по російських військах за межами нашої території".

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Деталі: Маркарова не стала публічно обговорювати, на якому етапі Україна перебуває в дискусіях із США чи іншими партнерами щодо цього питання. Але наголосила, що саме Росія є агресором.

"Росія тут є агресором… Отже, правила ООН, міжнародне право і всі інші правила, які існують в цій країні, і які, до речі, Росія порушила, дають нам чітке право захищатися, завдаючи ударів по агресору, чи то на нашій території... чи то там, звідки він розпочинає або починав атаку", – пояснила посол.

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