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Маркарова пояснила, чому США мають дозволити бити своєю зброєю по Росії

Ірина Балачук, Христина БондарєваПонеділок, 20 травня 2024, 09:30
Маркарова пояснила, чому США мають дозволити бити своєю зброєю по Росії
Посол України у США Оксана Маркарова. Фото з Facebook

Україна веде оборонну війну, тому повинна мати право бити зброєю партнерів по тих місцях, звідки Росія здійснює свої атаки, заявила посол України у США Оксана Маркарова.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Маркарової CBS News

Пряма мова посла: "Ми вже два роки ведемо цю дискусію. Ми маємо право захищатися. І ми захищаємо себе незалежно від того, чи завдаємо ми ударів по російських військах на нашій території, чи по російських військах за межами нашої території". 

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Деталі: Маркарова не стала публічно обговорювати, на якому етапі Україна перебуває в дискусіях із США чи іншими партнерами щодо цього питання. Але наголосила, що саме Росія є агресором.

"Росія тут є агресором… Отже, правила ООН, міжнародне право і всі інші правила, які існують в цій країні, і які, до речі, Росія порушила, дають нам чітке право захищатися, завдаючи ударів по агресору, чи то на нашій території... чи то там, звідки він розпочинає або починав атаку", – пояснила посол.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удари власною зброєю, та окремо попросила зняти обмеження на використання наданої США зброї проти військових об'єктів на території РФ.
  • Під час візиту до Києва минулого тижня Державний секретар США Ентоні Блінкен ухилився від відповіді на запитання ЗМІ про те, чи розглядають США можливість зняття обмежень на використання Україною зброї, наданої Сполученими Штатами. 
  • "Ми не заохочували і не дозволяли наносити удари за межами України, але, зрештою, Україна повинна сама приймати рішення про те, як вона збирається вести цю війну", – сказав він. 

Теми: СШАдопомога УкраїнізброяМаркарова
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