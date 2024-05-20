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Маркарова объяснила, почему США должны разрешить бить своим оружием по России

Ирина Балачук, Кристина БондареваПонедельник, 20 мая 2024, 09:30
Маркарова объяснила, почему США должны разрешить бить своим оружием по России
Посол Украины в США Оксана Маркарова. Фото из Facebook

Украина ведет оборонительную войну, поэтому должна иметь право бить оружием партнеров по тем местам, откуда Россия осуществляет свои атаки, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Маркаровой CBS News

Прямая речь посла: "Мы уже два года ведем эту дискуссию. Мы имеем право защищаться. И мы защищаем себя независимо от того, наносим ли мы удары по российским войскам на нашей территории, или по российским войскам за пределами нашей территории".

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Детали: Маркарова не стала публично обсуждать, на каком этапе Украина находится в дискуссиях со США или другими партнерами по этому вопросу. Но подчеркнула, что именно Россия является агрессором.

"Россия здесь является агрессором... Итак, правила ООН, международное право и все другие правила, которые существуют в этой стране, и которые, кстати, Россия нарушила, дают нам четкое право защищаться, нанося удары по агрессору, будь то на нашей территории... или там, откуда он начинает или начинал атаку", − объяснила посол.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации Байдена с просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удары собственным оружием, и отдельно попросила снять ограничения на использование предоставленного США оружия против военных объектов на территории РФ.
  • Во время визита в Киев на этой неделе Государственный секретарь США Энтони Блинкен уклонился от ответа на вопрос СМИ о том, рассматривают ли США возможность снятия ограничений на использование Украиной оружия, предоставленного Соединенными Штатами. 
  • "Мы не поощряли и не позволяли наносить удары за пределами Украины, но, в конце концов,  Украина должна сама принимать решение о том, как она собирается вести эту войну", – сказал он. 

Темы: СШАпомощь УкраинеоружиеМаркарова
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