Маркарова объяснила, почему США должны разрешить бить своим оружием по России
Украина ведет оборонительную войну, поэтому должна иметь право бить оружием партнеров по тем местам, откуда Россия осуществляет свои атаки, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Маркаровой CBS News
Прямая речь посла: "Мы уже два года ведем эту дискуссию. Мы имеем право защищаться. И мы защищаем себя независимо от того, наносим ли мы удары по российским войскам на нашей территории, или по российским войскам за пределами нашей территории".
Детали: Маркарова не стала публично обсуждать, на каком этапе Украина находится в дискуссиях со США или другими партнерами по этому вопросу. Но подчеркнула, что именно Россия является агрессором.
"Россия здесь является агрессором... Итак, правила ООН, международное право и все другие правила, которые существуют в этой стране, и которые, кстати, Россия нарушила, дают нам четкое право защищаться, нанося удары по агрессору, будь то на нашей территории... или там, откуда он начинает или начинал атаку", − объяснила посол.
Предыстория:
- Издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации Байдена с просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удары собственным оружием, и отдельно попросила снять ограничения на использование предоставленного США оружия против военных объектов на территории РФ.
- Во время визита в Киев на этой неделе Государственный секретарь США Энтони Блинкен уклонился от ответа на вопрос СМИ о том, рассматривают ли США возможность снятия ограничений на использование Украиной оружия, предоставленного Соединенными Штатами.
- "Мы не поощряли и не позволяли наносить удары за пределами Украины, но, в конце концов, Украина должна сама принимать решение о том, как она собирается вести эту войну", – сказал он.