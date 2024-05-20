Маркарова объяснила, почему США должны разрешить бить своим оружием по России

Украина ведет оборонительную войну, поэтому должна иметь право бить оружием партнеров по тем местам, откуда Россия осуществляет свои атаки, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Маркаровой CBS News

Прямая речь посла: "Мы уже два года ведем эту дискуссию. Мы имеем право защищаться. И мы защищаем себя независимо от того, наносим ли мы удары по российским войскам на нашей территории, или по российским войскам за пределами нашей территории".

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Детали: Маркарова не стала публично обсуждать, на каком этапе Украина находится в дискуссиях со США или другими партнерами по этому вопросу. Но подчеркнула, что именно Россия является агрессором.

"Россия здесь является агрессором... Итак, правила ООН, международное право и все другие правила, которые существуют в этой стране, и которые, кстати, Россия нарушила, дают нам четкое право защищаться, нанося удары по агрессору, будь то на нашей территории... или там, откуда он начинает или начинал атаку", − объяснила посол.

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