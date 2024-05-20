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Через зліт МіГ-31К по всій Україні оголошували повітряну тривогу

Станіслав ПогоріловПонеділок, 20 травня 2024, 10:05
Через зліт МіГ-31К по всій Україні оголошували повітряну тривогу
Фото: мапа тривог

Через зліт МіГ-31К російських загарбників по всій Україні оголошували повітряну тривогу, вона тривала більше 30 хвилин.

Джерело: Повітряні сили, мапа тривог, "Суспільне Полтава"

Дослівно: "Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К".

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Деталі: Повітряники закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

"Суспільне Полтава" повідомляло, що у Миргородській громаді було чутно звук вибуху. Перед цим Повітряні сили фіксували ракету в напрямку Миргорода.

Оновлено. Повітряні сили оголосили "відбій загрози по МіГ-31". "Зберігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження!" – зазначили повітряники.

Теми: повітряна тривогавійнаУкраїна
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