Из-за взлета МиГ-31К по всей Украине объявляли воздушную тревогу
Понедельник, 20 мая 2024, 10:05
Из-за взлета МиГ-31К российских захватчиков по всей Украине объявляли воздушную тревогу, она длилась более 30 минут.
Источник: Воздушные силы, карта тревог, "Суспільне Полтава"
Дословно: "Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К".
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Детали: Воздушники призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
"Суспільне Полтава" сообщало, что в Миргородской общине был слышен звук взрыва. Перед этим Воздушные силы фиксировали ракету в направлении Миргорода.
Обновлено. Воздушные силы объявили "отбой угрозы по МиГ-31". "Сохраняется активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения!" - отметили воздушники.