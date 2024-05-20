Из-за взлета МиГ-31К по всей Украине объявляли воздушную тревогу

Из-за взлета МиГ-31К российских захватчиков по всей Украине объявляли воздушную тревогу, она длилась более 30 минут.

Источник: Воздушные силы, карта тревог, "Суспільне Полтава"

Дословно: "Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К".

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Детали: Воздушники призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

"Суспільне Полтава" сообщало, что в Миргородской общине был слышен звук взрыва. Перед этим Воздушные силы фиксировали ракету в направлении Миргорода.

Обновлено. Воздушные силы объявили "отбой угрозы по МиГ-31". "Сохраняется активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения!" - отметили воздушники.