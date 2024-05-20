За 10 метрів від Румунії: В Тисі знайшли чергове тіло потопельника

У річці Тиса на Закарпатті виявили чергове тіло людини, що намагалася нелегально потрапити до Румунії.

Джерело: повідомлення ДПСУ

Дослівно: "Чергового потопельника виявили в Тисі за 10 метрів від румунського берега.

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Про тіло, знайдене під залізничним мостом між населеними пунктами Грушово (Україна) та Кимпулунг-ла-Тіса (Румунія), прикордонникам повідомили румунські колеги".

Деталі: Прикордонники додали, що від початку травня це вже восьмий потопельник, який намагався подолати річку.

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