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За 10 метрів від Румунії: В Тисі знайшли чергове тіло потопельника

Олександр ШумілінПонеділок, 20 травня 2024, 11:51
За 10 метрів від Румунії: В Тисі знайшли чергове тіло потопельника
Фото: ДПСУ

У річці Тиса на Закарпатті виявили чергове тіло людини, що намагалася нелегально потрапити до Румунії.

Джерело: повідомлення ДПСУ

Дослівно: "Чергового потопельника виявили в Тисі за 10 метрів від румунського берега.

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Про тіло, знайдене під залізничним мостом між населеними пунктами Грушово (Україна) та Кимпулунг-ла-Тіса (Румунія), прикордонникам повідомили румунські колеги".

 

Деталі: Прикордонники додали, що від початку травня це вже восьмий потопельник, який намагався подолати річку.

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Теми: Румуніякордон
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