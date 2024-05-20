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В 10 метрах от Румынии: В Тисе нашли очередное тело утопленника

Александр ШумилинПонедельник, 20 мая 2024, 11:51
В 10 метрах от Румынии: В Тисе нашли очередное тело утопленника
Фото: ГПСУ

В реке Тиса на Закарпатье обнаружили очередное тело человека, который пытался нелегально попасть в Румынию.

Источник: сообщение ГПСУ

Дословно: "Очередного утопленника обнаружили в Тисе в 10 метрах от румынского берега.

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О теле, найденном под железнодорожным мостом между населенными пунктами Грушово (Украина) и Кимпулунг-ла-Тиса (Румыния), пограничникам сообщили румынские коллеги".

 

Детали: Пограничники добавили, что с начала мая это уже восьмой утопленник, который пытался преодолеть реку.

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Темы: Румынияграница
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