Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Дуда порівняв смерть президента Ірану із загибеллю Качинського під Смоленськом

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінПонеділок, 20 травня 2024, 12:41
Дуда порівняв смерть президента Ірану із загибеллю Качинського під Смоленськом
Фото: Getty Images

Польський президент Анджей Дуда відреагував на загибель президента Ірану, який підтримує Росію у війні проти України, порівнянням зі смертю експрезидента Польщі Леха Качинського в авіакатастрофі в РФ у 2010 році.

Джерело: Дуда у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда"

Деталі: Дуда заявив, що "глибоко вражений звісткою про трагічну загибель" президента Ірану Раїсі разом з урядовою делегацією в авіакатастрофі.

Реклама:

"Небагато народів мають такі трагічні сторінки у своїй історії. Але нам, полякам, яких у 2010 році жахливо вразила катастрофа польського урядового літака в російському Смоленську, знайоме відчуття шоку і порожнечі, що залишається в людських серцях і в державі після раптової втрати політичної і суспільної еліти, після раптової втрати близьких і друзів", – написав польський президент.

"Тому з особливим розумінням ми приєднуємося до близьких загиблих та іранського народу в молитві та скорботі", – додав Дуда.

Іран підтримує Росію у її загарбницькій війні проти України, надаючи, серед іншого, безпілотники-камікадзе, якими РФ проводить щоденні повітряні атаки.

ВІДЕО ДНЯ

Іранські посадовці перебувають у санкційних списках держав Заходу за надання військової підтримки РФ, а також – за придушення насильницьких протестів та порушення верховенства права в країні.

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив у понеділок вранці, що "ЄС висловлює щирі співчуття" у зв'язку із загибеллю президента та міністра закордонних справ Ірану.

А єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич був змушений надати пояснення, що активація картографічної служби ЄС швидкого реагування на прохання Ірану на тлі аварії гелікоптера з іранським президентом на борту була "проявом людяності".

Теми: ІранПольщаДуда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ

США виділили новий пакет допомоги для України на $275 млн

25 травня вимикати світло будуть лише у години "вечірнього піку"

За Насірова, який вже півтора року сидить у СІЗО, внесли заставу

Кабмін дозволив використання канабісу в наукових та медичних цілях

Розвідка Британії: Росія задіяла "африканські ресурси" при наступі на Вовчанськ

Усі новини...
Іран
Боррель: ЄС співчуває через загибель президента Ірану Раїсі
У Німеччині обурені заявою єврокомісара про "солідарність ЄС" після аварії з президентом Ірану
Президент Ірану Раїсі загинув у катастрофі вертольота
Останні новини
03:50
Генштаб: Українські військові на певних ділянках Харківщини успішно відтісняють ворога
02:26
У Харкові через російський обстріл частково зруйнований ліцей
01:45
Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ
01:31
тенісВже шестеро: Стародубцева пробилася до основної сітки Ролан Гаррос
00:47
Харків під ворожим обстрілом: пролунала серія вибухів
00:24
Очільника Пентагону знову госпіталізують
23:41
У Німеччині виступили за рівномірний розподіл біженців з України по ЄС
23:32
Коли у "Вулику" тихо. Як Росія вже вдруге позбавляє дітей Харківщини можливості вчитися
23:31
Новини економіки 24 травня: новий історичний мінімум курсу гривні, за Насірова внесли заставу
23:17
БоксКоманда Усика звернулася до IBF, щоб зберегти титул абсолютного чемпіона світу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: