Дуда порівняв смерть президента Ірану із загибеллю Качинського під Смоленськом
Польський президент Анджей Дуда відреагував на загибель президента Ірану, який підтримує Росію у війні проти України, порівнянням зі смертю експрезидента Польщі Леха Качинського в авіакатастрофі в РФ у 2010 році.
Джерело: Дуда у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда"
Деталі: Дуда заявив, що "глибоко вражений звісткою про трагічну загибель" президента Ірану Раїсі разом з урядовою делегацією в авіакатастрофі.
"Небагато народів мають такі трагічні сторінки у своїй історії. Але нам, полякам, яких у 2010 році жахливо вразила катастрофа польського урядового літака в російському Смоленську, знайоме відчуття шоку і порожнечі, що залишається в людських серцях і в державі після раптової втрати політичної і суспільної еліти, після раптової втрати близьких і друзів", – написав польський президент.
"Тому з особливим розумінням ми приєднуємося до близьких загиблих та іранського народу в молитві та скорботі", – додав Дуда.
Іран підтримує Росію у її загарбницькій війні проти України, надаючи, серед іншого, безпілотники-камікадзе, якими РФ проводить щоденні повітряні атаки.
Іранські посадовці перебувають у санкційних списках держав Заходу за надання військової підтримки РФ, а також – за придушення насильницьких протестів та порушення верховенства права в країні.
Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив у понеділок вранці, що "ЄС висловлює щирі співчуття" у зв'язку із загибеллю президента та міністра закордонних справ Ірану.
А єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич був змушений надати пояснення, що активація картографічної служби ЄС швидкого реагування на прохання Ірану на тлі аварії гелікоптера з іранським президентом на борту була "проявом людяності".